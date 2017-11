Cayetano Martínez de Irujo explica la ausencia de Genoveva y sus hijos en el homenaje a la Duquesa

De lo más agradecido, Cayetano no dudó en atender a los medios para mostrar su satisfacción por todo el apoyo que han recibido por parte del pueblo sevillano durante el homenaje realizado a su madre, la Duquesa de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo: Es emocionante ver hecho realidad lo que ella pedía que era poco, tener algo que la represente, que represente lo que ella siente por Sevilla y por esta hermandad y este templo donde ella ha querido estar enterada. Mi enorme agradecimiento a la hermandad de Los Gitanos, a Pepe, el Hermano Mayor que junto a ellos hemos organizado el proceso para llegar a buen puerto. Tenemos que agradecer también a Carmen Tello que nos ha ayudado mucho, a Caja Rural, a Manuel Rojas... Por supuesto Alfonso Díez, muchos amigos de mi madre... No sé, qué no se nos olviden de nombrar. Ha habido mucha gente de Sevilla que ha dado sus pequeñas donaciones y es una satisfacción enorme. Tenemos ya casi cubierto el presupuesto.

C.M.I: Sí, de la Presidenta de la Academia de Bellas Artes. Isabel León. Me acuerdo que en el ten me la encontré hace unos meses y me dijo que había hecho unos versos muy bonitos y que se los había enviado a mi hermano Carlos. Me pareció lo más adecuado, refleja el sentimiento de mi madre, luego ellas los ha acortado y así se podían poner las letras más grandes. Es lo que va reflejado en el centro del monumento.