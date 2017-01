Una vez más Cayetano Martínez de Irujo mostró su lado más solidario con los refugiados sirios y acudió al estreno del documental Nacido en Siria. Dirigido por Hernán Zin la película narra la guerra de Siria a través de los ojos de siete niños refugiados que cuentan como ha sido su experiencia desde su llegada a los países de acogida.

Mucho más discreto con su vida privada, Cayetano comentó que el pasado año fue muy complicado para él por lo que ha intentado cerrar una etapa de su vida con la sincera entrevista que ha publicado en la revista Vanity Fair.

CHANCE: Nos ha sorprendido muchos las declaraciones de Vanity Fair.

Cayetano Martínez de Irujo: Bueno, pero tampoco digo tanto, lo que se puede decir de una forma correcta, es todo absolutamente como lo siento y yo he cerrado una puerta, un capítulo de mi vida, mi madre se ha ido y yo quería cerrar esa puerta y cerrar todo.

CH: Nos ha sorprendido la relación con tu hermana.

C.M.I: Bueno, pero hoy he estado comiendo con ella, yo creo que ella se ha sensibilizado un poco, lo que digo es verdad, habrá cometido errores, he intentado ser todo para ella y al final es muy difícil ser todo, acabas siendo un poco nada porque te llevas la culpa de todo. Pero yo con mi hermana me llevo bien.

CH: ¿No ha podido venir Bárbara contigo esta noche?

C.M.I: Eso me gustaría que no me lo preguntaras porque ya he dicho que he hablado mucho en mi vida y eso no tiene interés.