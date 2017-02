Cayetano Rivera habla sobre la supuesta retirada de su hermano

El torero Cayetano Rivera no se quiso perder la presentación de los cambios del canal de toros de Moviestar Plus de cara a la nueva temporada. El torero aprovechó para dejar claro que su hermano Francisco Rivera no se retira del mundo del toro y es que a pesar de lo que se ha dicho, el diestro comentó que lo que se ha publicado es que será su última vez en la plaza de toros de Sevilla tras la Goyesca de este año. Cayetano aclaró que la noticia de la retirada de los ruedos es una noticia que le corresponde dar a Francisco y no a la Plaza de toros.

CAYETANO RIVERA: "LO QUE HA PUBLICADO LA EMPRESA DE SEVILLA, ES QUE SE DESPIDE DE ESA PLAZA" CHANCE: ¿Apoyando el canal de toros? CAYETANO RIVERA: Todo lo que sea difusión de la fiesta es positivo, es bueno, sobre todo la labor de informar mejor sobre nuestro mundo que creo que es una de las razones por las que a veces nos encontramos con gente en contra, porque no saben o no conocen en qué consiste nuestro trabajo. CH: En las redes sociales os estáis llevando un buen varapalo. C.R: No las sigo, la verdad pero hay gente para todo. CH: Pero porque hay críticas feroces con casos como el de Víctor Barrio. C.R: Creo que ya estamos hablando de otro tema que eso ya son palabras mayores, es una falta de respeto, una falta de valores, de educación que se esconden y se cubren detrás de esas plataformas que luego además niegan que son ellos. Cobardes que lo único que buscan es hacer maldad. CH: Hemos conocido hace algunas horas que tu hermano Francisco se corta la coleta, se despide en la próxima goyesca. C.R: Bueno eso no lo ha comunicado él. CH: Lo hemos leído. C.R: Yo creo que lo que ha publicado la empresa Pagés, la de Sevilla, es que se despide de esa plaza pero no creo que nos corresponda a nosotros decidir cuándo ni dónde se retira Francisco. Sé que es la última en Sevilla, me hace mucha ilusión estar con él en Sevilla, será un día difícil para nosotros por la carga emocional que supone pero luego cuando termine es una cosa que tendrá que decidir él y decir él. CAYETANO RIVERA: "NOSOTROS SIEMPRE LO QUE QUEREMOS ES QUE SE RETIRE CUANTO ANTES" CH: ¿Lo veremos? C.R: Yo no digo que no sea, pero que no es una información que sea yo quien debe dar ni tampoco la empresa. CH: ¿Tú le has aconsejado? C.R: Ya sabes que nosotros siempre lo que queremos es que se retire cuanto antes, con nosotros me refiero a la gente que le queremos igual que ellos conmigo. Es una profesión de alto riesgo y lo que quieres es más tranquilidad en casa. CH: ¿Qué ha pasado con el robo? C.R: Yo no me he enterado de nada. CH: ¿No has hablado con él? C.R: No, pero sé que está bien. No hemos hablado de eso. CH: ¿Tú tienes una opinión sobre la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja? C.R: Hoy lo importante es que tenemos un canal de toros, que es muy positivo para nosotros, una plataforma en la que podemos contar y expresar lo que sentimos y lo que pensamos y eso creo que es de lo que tenemos que hablar. CH: ¿No te vamos a ver en un concierto? C.R: A mí en la plaza me vais a ver. CH: ¿Qué te parece el reconocimiento de El Cordobés hacia sus hijos? C.R: A mí me parece genial. Creo que es una noticia que Manuel estaba esperando con mucho deseo y que merecía saber y finalmente así es y además ahora va a torear un mano a mano con su hermano Julio. CAYETANO RIVERA: "TANTO EVA COMO YO TENEMOS UNA AGENDA COMPLICADA PARA SER PADRES, CUANDO SEA EL MOMENTO" CH: ¿Es un mano a mano? C.R: Es un mano a mano pero hay muy buena sintonía, ellos ya se han visto y desde luego que yo voy a estar allí para apoyarles. CH: ¿Algún reto solidario para este 2017? C.R: Te propongo uno a ti que es que te apuntes a la carrera de obstáculos que organizamos en Ronda. CH: ¿Los hijos para cuándo? C.R: ¿Pero quién ha hablado de hijos? CH: Tu mujer ha dicho que sí. C.R: Bueno, me encantaría pero bueno tanto Eva como yo tenemos una agenda complicada y cuando sea el momento. CH: ¿Cómo llevas lo de entrar en los 40 años? C.R: Con deportividad. Bien, me encuentro bien, estoy contento.