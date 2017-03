CentroCentro acoge desde este viernes 'Inmortal', la serie fotográfica de Geray Mena

CentroCentro acoge desde hoy viernes 'Inmortal', una serie fotográfica de Geray Mena para dar visibilidad y difusión a una "nueva" generación de fotógrafos españoles.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, se trata de una exposición que invita a realizar un viaje iconográfico que abarca desde la escritura, la pintura, la escultura o el graffiti, a la propia fotografía, como herramientas que aproximan a la perdurabilidad dentro de la memoria colectiva.

En concreto, la exposición es fruto de una investigación visual llevada a cabo entre 2012 y 2017 entre las ciudades de Madrid, Londres, Ámsterdam y París.

Geray Mena (Medina del Campo, 1989) es un fotógrafo y artista visual cuyo trabajo se interesa por la biografía de los objetos, los gestos y sus lenguajes. Su práctica investiga dentro de lo cotidiano lo real y lo ilusorio, así como la forma en la que estos conceptos afectan a nuestra memoria.

Tras realizar el máster de Fotografía Conceptual en Madrid, se trasladó a Ámsterdam para estudiar Bellas Artes. En 2016 realiza su primera individual pr1sm en la 4bid Gallery de Ámsterdam, recibe también las becas descubrimientos PhotoEspaña 2014, Emergentes DST 2015 y participa en diversas muestras colectivas como Ética y estética de lo verdadero en el Palacio Quintanar, Segovia 2016, Mínimos en la Galería Cero, Madrid, o Feet First Fair en The Macbeth of Hoxton, Londres. Recientemente realiza las residencias de artista OT301 y WOW en Ámsterdam.