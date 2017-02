Chiquetete de Manuel Cortés: "Es mi hijo y yo para mi hijo solo quiero lo mejor"

Desde hace muchos años la guerra judicial y mediática entre Raquel Bollo y Chiquetete ha sido de lo más comentada y por consiguiente la relación del artista con su hijo mayor Manuel Cortés. El cantante acudió a la presentación de la joven artista Marián Valderrama en la presentación de su primer disco en un conocido local de la capital. Y fue precisamente ahí cuando Chiquetete se sinceró con los medios.

"Es mi hijo, es mi sangre, yo qué voy a querer en contra de mi sangre. Yo veo a mi Manuel que le ocurre algo y el primero que saca el puñal soy yo. Es lo que él tiene que empezar a comprender. Que yo soy su padre, que me he podido equivocar, pero que me tiene que respetar. Aquí está su padre" nos confiesa el cantante.

Una relación complicada entre padre e hijo, sin embargo ahora que Raquel Bollo ha abandonado Sálvame, parece que el artista le tiende la mano al joven cantante: "Siempre han tratado de dar mentiras. Él es mi hijo y yo para mi hijo solo quiero lo mejor, si él lo entiende, bien, que no lo entiende, lo respeto, ya vendrá".

Y como no podía ser de otra manera, ha salido en su defensa su incondicional Carmen Gahona quien apoya a Chiquetete en lo bueno y en lo malo: "El quiere a todos sus hijos, Amparo, la primera mujer deja que sus hijos les quieren, pero la otra no deja que sus hijos le quieran" ha confesado cargando contra Raquel Bollo.

Unas sorprendentes declaraciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Antonio Cortés Pantoja le tiende su mano y apoyo a su hijo Manuel ¿Qué tendrá que responder el joven cantante?