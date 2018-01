Chiquetete y su polémica como regalo del Día de Reyes

A pesar de que hoy debería ser un día mágico, en el que cumplir las ilusiones de los más pequeños, el día de Reyes no está exento de polémica, en este caso con el cantante Chiquetete como protagonistas, y es que su metedura de pata ha valido para convertirse en el dardo de las redes sociales.

"Me preguntaba yo si estabais contentos con esos juguetes porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres cantando" aseguraba el cantante, ante la estupefacción de los presentes, que grababan atónicos el momento en un vídeo que ya se ha convertido en viral.