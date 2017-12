2017, el año del adiós a Chiquito de la Calzada, Juan Goytisolo, Federico Luppi o Johnny Halliday

El año 2017 ha quedado marcado por las muertes de numerosas personalidades de la cultura, entre ellas nombres como los de Chiquito de la Calzada, el escritor Juan Goytisolo, el actor Federico Luppi o el cantante Johnny Halliday, entre otros.

El legendario pianista, cantante y compositor Fats Domino, responsable de éxitos como 'Blueberry Hill' o 'Is not That a Shame', fallecía a los 89 años en Nueva Orleans, su ciudad natal, y a esta muerte se le sumaba la del cantante Charles Bradley, apodado 'El águila gritona del soul', quien falleció a los 68 años tras una larga lucha contra el cáncer.