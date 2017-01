Chris Brown decide que ninguno de sus amigos vuelva a conducir uno de sus lujosos autos

Sea por él mismo o por su entorno, Chris Brown vuelve a estar en el centro de la polémica. Ahora a cuenta de su Lamborghini, que apareció el pasado fin de semana destrozado en Coldwater Canyon después de sufrir un accidente. En la escena del incidente no había ningún conductor identificado y se desconoce quién manejaba el auto, pero según el propio cantante era uno de sus amigos el que estaba al volante de su carro de 500.000 dólares.

La policía no tiene constancia de la identidad del responsable del accidente, a pesar de que la estrella musical sabe muy bien quién ha provocado el altercado. Según las fuentes del portal TMZ, el rapero no ha informado a las autoridades de quién se trata. El implicado aseguraba no estar bajo la influencia de ninguna sustancia, tan solo perdió el control. Como no hubo heridos, las autoridades han asegurado que la investigación no es una prioridad.

Según el portal, el exnovio de Rihanna habría dado permiso a siete amigos para conducir su flota de automóviles de lujo por Los Ángeles. Después del accidente les pidió a todos que devolvieran las llaves, otra lección de vida para este joven al que los amigos ya le han jugado alguna que otra mala pasada.