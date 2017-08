Chris Brown detalla en un nuevo documental su relación con Rihanna

Chris Brown, días después de ser duramente criticado por los fans de Rihanna por alabar el estilismo de su exnovia en el Festival de Barbados, revela en un documental la relación de amor y odio que mantuvo con la diva musical, un testimonio que generará otra oleada de críticas.

"Perdió la confianza en mí totalmente. Ella me odió después de aquello", comenta el rapero. "Lo intenté todo y a ella no le importó. A partir de ese momento, la relación fue cuesta abajo porque había demasiadas peleas verbales, y físicas también. Por ambas partes", añadió. "Ella me golpeaba y yo la golpeaba, y nunca estaba bien", subrayó. El cantante de Look At Me Now admitió que ambos se esforzaron en cambiar las cosas y trataron de contener sus discusiones. "Me sentía como un jodido monstruo", confesó.