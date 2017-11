Cientos de malagueños dan el último adiós a Chiquito de la Calzada

"Chiquito de la Calzada no se va a morir en la vida, porque mientras un español siga diciendo 'Hasta luego Lucas', se seguirá recordando a nuestro querido Gregorio". Estas han sido las emotivas palabras del actor Manolo Medina, quien durante la misa funeral del humorista malagueño ha intervenido recordándolo con unas sentidas frases de afecto y agradecimiento.

El también humorista malagueño Manolo Sarria, ha pedido a Gregorio Sánchez "que no se olvide de nosotros, que falta nos hace, y que desde el cielo nos eche una mano", ha expresado muy emocionado. Además, ha dicho que quiere que se le recuerde siempre como alguien "muy humano".

El sentido del humor que ha caracterizado siempre a Gregorio Sánchez también lo ha acompañado durante sus últimos días, los cuales pasó ingresado en el Hospital Regional de Málaga como consecuencia de una angina de pecho. "He vivido muy de cerca sus últimos días y os puedo asegurar que en ningún momento perdió el sentido del humor", ha querido destacar Medina durante su intervención en la misa.

"Me dijo --ha continuado Manolo Sarria -- no tengo ganas de nada, ni de comer". En este sentido, el malagueño ha explicado que a veces "puedes estar muy arropado por todo el mundo y estar solo. Eso es lo que le ocurría a él". Desde que Pepita murió "se le fue su apoyo, su mujer, la que lo era todo para él. Así que Chiquito estaba solo porque no podía estar de otra forma, aunque tuviese a mucha gente alrededor suya".