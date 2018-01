Cineteca duplica sus espectadores en 2017 y apuesta este año por sesiones matinales con aperitivo

"Entre todos hay que decirle a Montoro: quita las sucias manos de los presupuestos", dice la directora artística

La película de Travis Wilkerson 'Did you wonder who fired the gun?' se proyectará en Cineteca el 10, 17 y 24 de febrero. Además, como novedad estas sesiones cinéfilas irán acompañadas de un aperitivo que los asistentes podrán canjear con su entrada en la Cantina tras la proyección.