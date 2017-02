Ciudadanos pide multiplicar los institutos Cervantes en EE.UU contra la política de Trump del 'only english spoken'

Ciudadanos ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a multiplicar la presencia del Instituto Cervantes en territorio estadounidense ante la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocida como 'only english spoken', que rechaza cualquier otro idioma que no sea el inglés.

Desde la formación naranja recuerdan que en Estados Unidos hay cuarenta millones de hispanohablantes, una comunidad que consideran pujante y que, según denuncian, "empieza a sentirse preocupada por la amenaza de estas políticas". Actualmente, existen centros Cervantes propios en Nueva York, Chicago y Alburquerque, cuyos alumnos no llegan a ocho mil, apenas un 0,1 por ciento del total. "Allí, el español se aprende en la calle, la familia, en centenares de escuelas de idiomas que lo ofertan, en casi todas la universidades", ha indicado Rivera. INTRODUCIR EL CERVANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO Por ello, además de abrir nuevos centros, el partido propone establecer "alianzas con universidades" como la existente con Harvard, reorientando, de este modo, la labor del Instituto Cervantes "a la colaboración con el sistema educativo del país, intercambio de experiencias, formación de profesorado, cursos especiales y, sobre todo, la acreditación". Para la diputada, el Cervantes debe convertirse "en el gran referente para aquel que quiera demostrar su capacidad en español". A su juicio, el objetivo sería convertir el instituto en "una embajada de la cultura hispanoamericana" y no un simple centro de enseñanza del idioma. "Si no sabemos encontrar su sitios, en Estados Unidos nuestra institución podría estar condenada a la insignificancia", ha subrayado.