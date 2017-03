Claudia Llosa: "Creo en la capacidad sanadora del cine como cineasta y espectadora"

La directora peruana recibe este jueves el Premio Eloy de la Iglesia del Festival de Málaga

La directora de cine peruana Claudia Llosa, galardonada con el Premio Eloy de la Iglesia-La Opinión de Málaga en la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, ha dicho que cree en "la capacidad sanadora, enriquecedora del cine", no solo "como cineasta, sino también como espectadora habitual".

En una entrevista-conversación este jueves con el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, Llosa ha señalado que, para ella, "lo mas gratificante es cuando veo películas que me inflan y me inspiran, me abren fronteras y me hacen pensar la vida de otra manera".

El Festival de Málaga ha reconocido a la realizadora concediéndole dicho premio, que se otorga en colaboración con La Opinión de Málaga, por "saber indagar muy bien en lo mas íntimo, profundizar en las luces y sombras, en las contradicciones y las grandes verdades de las personas", en palabras de Vigar. El galardón le será entregado en una gala celebrada en el Teatro Cervantes de la capital malagueña a partir de las 21.30 horas.

La realizadora ha destacado que tiene "una necesidad muy fuerte" de "descifrar los rincones más inaccesibles" del alma, y que le interesan los personajes que de alguna manera "simbolizan o concentran el sentir, la contradicción de un momento". "Me interesan personajes muy complejos e intento a través de ellos comprender, analizar, entrar en el universo más que complejo, que al final es la vida, y repensarla a través del cine", ha añadido.

Asimismo, ha valorado el apoyo por parte de sus padres y ha recordado su infancia y adolescencia en Perú, cuando el país atravesaba "una situación difícil". De sus progenitores ha dicho que su madre siempre la ha empujado a "una búsqueda interior", impulsándola a "buscar, analizar, saber mirar hacia dentro"; mientras que su padre ha intentado "fortalecernos para que tengamos una voz". "Son dos visiones que enriquecen esa unión y apoyo incondicional", ha agregado.

Sobre sus comienzos ha señalado que abandonar su país para estudiar fue "emprender un sueño" y que, a través de la distancia, "vino en mí una necesidad muy grande de volver desde la poesía del cine", ha dicho. "Es curioso porque las películas me han salido de una manera muy íntima, no ha habido un cuestionamiento sobre hacer una película, fue desde la ingenuidad y la pasión más pura", ha detallado.

Lo de ser directora le llegó como por casualidad, ha confesado. Tras escribir el guion de su primer largometraje, 'Madeinusa', que ganó numerosos premios, buscaba a alguien para dirigirla y fue a dar con el productor José María Morales, de Wanda Films. "Él me dijo 'a mí me interesa esta película solo si tú la diriges'. Yo le dije que nunca lo había hecho y me contesto que si había escrito eso lo sabría llevar adelante", ha indicado.

Tras su primer trabajo llegó 'La Teta Asustada', que recibió una nominación a los Oscar como mejor película extranjera y se llevó dos premios en la Berlinale. "Fue inesperado que tuviera tantos premios y repercusión. Fue una revolución", ha indicado.

Para la realizadora, 'La Teta Asustada' llegó en un momento en el que Perú "empezaba a brillar, a expandirse y recuperarse de una época muy dura, y la película retrata de una manera eso", ha dicho. Coincidió con un tiempo en el que "había una curiosidad, unas ganas de entender qué hay en ese hermoso país. Fue el inicio de un cambio muy importante y eso ayudó a la película", ha apuntado.

El éxito del largometraje se convirtió "en un momento muy especial" para Llosa porque "simbolizaba algo", ha indicado. "La película hablaba de recapturar nuestra autoestima. Creo que una de las cosas que más disfruté es que, estando en una charla con universitarios, varios alumnos me pararon y uno de ellos me dijo 'gracias a ti ahora mi mamá me deja estudiar cine", ha dicho.

Su último trabajo, 'No llores, vuela', con la participación de la actriz Jennifer Connelly, fue "otra revolución". "Creo que busco retos y este rodaje tenía muchas complicaciones: trabajar con niños, animales, la nieve... Todo era incierto y podía variar. Íbamos a ver una localización y al día siguiente todo había cambiado", ha explicado, añadiendo que "lo más gracioso es que la película hablaba de eso, de la capacidad de controlar que tenemos y cómo la vida te sacude".

Asimismo, ha dicho que no se ha plantado adaptar una novela de su tío, el escritor Marío Vargas Llosa, pues sus tres primeras películas han sido "para encontrarme, saber quién soy y qué me está pasando por dentro". También ha señalado que en la actualidad está trabajando en varios proyectos, uno de ellos la adaptación de un libro de la escritora argentina Samanta Schweblin.

TRAYECTORIA

Claudia Llosa es una cineasta peruana afincada en España desde hace más de 15 años. Se dio a conocer en 2006 con su ópera prima 'Madeinusa', cuyo guion fue merecedor (antes del rodaje) de un premio en el Festival de La Habana, así como una beca de la Fundación Carolina y Casa de América al curso de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos.

'Madeinusa' se estrenó en la sección oficial del Festival de Sundance y consiguió premios en otros certámenes como Rotterdam, Hamburgo, Cartagena o Mar de Plata con gran repercusión internacional.

Su segunda película, 'La Teta Asustada' --coproducción entre España y Perú--, obtuvo el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2009 y fue nominada al Oscar como Mejor película de habla no inglesa en 2010. Se trata de la coproducción peruana más premiada de la historia y la primera y única en conseguir ambos reconocimientos. También estuvo nominada al Goya a la mejor película hispanoamericana.

La directora volvería al Festival de Berlín en 2012 con su cortometraje 'Loxoro' que ganaría a su vez el Teddy Award, máximo premio de la competición a películas de temática gay, lésbica o transgénero. Dos años más tarde presentaría en la sección oficial a competición su última película: 'No llores, vuela', coproducción hispano-canadiense rodada en inglés con un reparto internacional --Cillian Murphy, Jennifer Connelly, Mélanie Laurent-- y que también sería la encargada de inaugurar el Festival de Málaga de 2014, donde obtuvo el premio a la mejor fotografía.