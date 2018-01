Coixet aborda en un documental la "dualidad entre el control y el descontrol" de Cai Guo-Qiang, el artista de la pólvora

'El espíritu de la pintura' descubre el proceso creativo del artista para la exposición homónima del Prado

Coixet describe a Cai Guo-Qiang como un artista a quien le atrae la idea de sentirse como un niño, aunque no es "indisciplinado", sino un "trabajador infatigable" y con una "enorme curiosidad", así como una "facilidad para explicarse" que ha facilitado el trabajo. "Le encantaba la cámara", ha dicho la cineasta.

Esta cinta, que cuenta con el patrocinio de Samsung The Frame, fue rodada en diferentes localizaciones entre Nueva York y Madrid y cuenta con música original de Remate. El espectador tiene la oportunidad de ser testigo del proceso, pero también de la convivencia entre el artista y su equipo, con quien mantiene una gran "camaradería", en palabras de la directora.

Coixet quería convertirse en "una mosca en la pared" y retratar "de manera didáctica y cercana lo que él hacía" que, asimismo, ha aprendido que "reelaborar superanalizar" la obra "no está reñido con hacer belleza". "Para mí, explicar en demasía siempre me ha dado pudor, y verle a él con frialdad y desparpajo me ha gustado", ha señalado.