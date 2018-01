En Comú pide al Gobierno que no obligue a pagar de forma retroactiva el IVA por subvenciones a entidades culturales

El Ejecutivo se acoge a dos sentencias europeas para exigir el pago de impuestos por ayudas concedidas entre 2012 y 2016

En Comú ha registrado este lunes una proposición de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno que no obligue a las entidades culturales al pago retroactivo del IVA por subvenciones recibidas antes de que la última reforma de la Ley de Contratos haya ratificado que las ayudas a la Cultura están exentas de este impuesto.

Con esta proposición de ley registrada ahora, lo que busca En Comú es "garantizar la seguridad jurídica" de unas entidades que "no se esperaban" esta actitud del Gobierno y corregir una "mala praxis" que, a su juicio, se está produciendo por parte del Ejecutivo.

El portavoz de la formación catalana, Josep Vendrell, ha señalado que solucionar esta situación "depende estrictamente de la voluntad política del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", porque, como ha explicado, "no se cuestiona que estas entidades deban pagar impuestos, sino qué pago del IVA es necesario realizar para no poner en peligro estar actividades".

Sin embargo, Vendrell aclara que estas actividades y servicios a los que ahora se les reclama el IVA cultural no afectan al precio y, por lo tanto, no provocan una distorsión de la competencia porque se trata de centros y entes que "realizan una actividad fundamental para el derecho a la cultura" y "viven de subvenciones", lo que supone que "no se encuentran en régimen de libre concurrencia".