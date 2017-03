Concha Marquez Piquer presenta 'Yo misma', un libro de memorias para el que abrió su alma

La única hija de la cantante de copla Concha Piquer, Concha Márquez Piquer, presentó Yo misma, un libro de memorias para el que abrió su alma y en el que recoge algunos de los capítulos más destacados de su vida, como su separación del torero Curro Romero y el fallecimiento de su hija.

Concha, acompañada de una de sus hijas y de su marido Ramiro, llegó a la Sociedad General de Autores radiante de felicidad. Durante la presentación nos dijo qué era lo que más le había costado escribir: "las cosas de la pena, la muerte de mi hija Coral, las muertes de mi padre, de mi madre, esas cosas son las más dolorosas. hay cosas muy divertidas, muy simpáticas y muchas anécdotas sobre todo".

La artista nos desveló algunas cosas importantes que darían mucho que hablar: "No me arrepiento de nada, al contrario, algunas cosas me he callado". Concha especifica qué es lo que no ha contado: "He dejado poquitas cosas que están aquí dentro y no he querido sacarlas. Me emociono fácilmente. Es fantástico".

Nos desveló cómo fue hablar en su biografía sobre el fallecimiento de su hija: "Hablo de la muerte de mi hija, fue durísimo, terrible". La cantante nos dice cuál es el secreto para tantos años de matrimonio: "Sentido del humor, simpatía, gracia, amor, inteligencia, sabiduría, intuición, saber ceder y paciencia". Por qué ha decidido ahora escribir el libro: "Llevo escribiéndolo tres años porque ha habido cosas muy difíciles de contar, muy duras, a veces muy trágicas, otras muy divertidas, muy graciosas, ha habido de todo".

Concha contó con el apoyo de amigos como Maria Rosa, Diana Navarro y Paloma Gómez Borrero.