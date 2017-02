Concha Velasco disfruta de la Semana de la Moda de Madrid

Con una larga carrera profesional a su espalda Concha Velasco no para de cosechar éxitos y es que a pesar de su edad, es una de las actrices españolas con más trabajo. En esta ocasión la actriz aprovechó un hueco en su agenda profesional para disfrutar de la semana de la moda más importante en Madrid y es que acudió al último desfile de la firma Devota & Lomba en la MBFWM.

Siempre muy discreta con su vida personal, Concha prefirió hablar de cuáles son sus próximos proyectos profesionales y es que su carrera artística no para de crecer.

CHANCE: Apoyando la moda, ¿No?

Concha Velasco: Sí, sobre todo, a Modesto Lomba. Mira que traje me ha puesto.

CH: ¿Qué es lo que más te gusta?

C.V: Hombre, a mí porque me rejuvenece mucho y, además, es ropa muy cómoda. Yo en este momento de mi vida necesito llevar ropa que me favorezca y que sea cómoda de llevar.

CH: A lo largo de tu vida me imagino que habrás llevado modelos espectaculares porque habrás estado invitada a muchísimas fiestas.

C.V: No soy yo muy de fiestas porque me paso todo el día trabajando en el teatro, pero sí, cuando tengo que ir bien vestida, me gusta ir bien vestida.

CH: Seguimos, Concha, con mucho trabajo, ¿no? Que eso es siempre bueno.

C.V: Sí, por eso he podido venir esta semana al desfile. Además, mi hijo Manuel está rodando una pequeña película sobre el desfile de Modesto Lomba. Que ya lo hizo con Ágatha Ruiz de la Prada y, ahora, está haciéndolo y yo soy, con Fabiola Toledo, la coprotagonista y con Marta Órtiz, que es la súper modelo, que va a desfilar con la ropa de Modesto.

CH: ¿Qué es como siguiendo un poco el antes y el después del desfile y lo que conlleva una colección? ¿Cómo es?

C.V: Es una pequeña película de seis minutos, es una cosa que ha propuesto Antonio Banderas, se llaman Fashion films y son pequeños argumentos.

CH: Una cosa, Concha, sabes que dentro de poquito vuelve Velvet no sé si vas a participar tú haciendo algún...

C.V: No, porque yo sigo con Las chicas del cable, yo he empezado otra vez la segunda parte.

CH: No da tiempo a todo.

C.V: No, y con Reina Juana, que sigo haciendo. Hemos aprovechado esta semana que no tenía para hacer esta película.

CH: ¿Qué haces en tu tiempo libre? Disfrutar de tu nieto, entiendo.

C.V: Tengo tan poco tiempo libre que ya me gustaría a mí tener un poco más de tiempo libre, pero vamos a disfrutar del desfile.

CH: ¿Qué te ha parecido el Caso Nóos cómo ha sido la sentencia?

C.V: Yo no hablo de nada de eso y menos en un momento como este del que venimos de hablar de otra cosa.

CH: Devota & Lomba siempre han sido atrevidos, ¿Qué es lo más atrevido que te has puesto tú?

C.V: Hombre, yo he salido desnuda en las películas cuando había que salir, si eso no te parece atrevimiento...