Concha Velasco, muy afectada por la muerte de Pedro Osinaga

Actores, escritores y personalidades de la cultura se dieron cita en el Tanatorio de la M-30 de Madrid para despedirse definitivamente de Pedro Osinaga. El actor falleció el pasado 29 de diciembre a los 81 años y como no podía ser de otra forma muchos lo recordarán por la comedia Sé infiel y no mires con quién que protagonizó durante catorce años.

Raúl Sender: Parece un tópico lo que ocurre en estas ocasiones que siempre decimos que se nos ha ido un gran amigo, pero realmente Pedro era nuestro amigo. Y no solamente de trabajo sino de la familia. Venía a nuestra casa, íbamos a su casa*Pedro estaba muy malito hace tiempo y hoy se nos ha ido definitivamente a una larga gira de las que hacía. Y no sé si lo volveremos a ver.

CONCHA VELASCO: "LE DIO EL ICTUS TRABAJANDO Y NO QUISO QUE VINIESE LA AMBULANCIA HASTA QUE NO TERMINÓ LA REPRESENTACIÓN"

Concha Velasco: Fíjate que yo en estos momentos cuando estoy en casa y estoy triste me sigo poniendo un trabajo que hice en televisión con él que es 'Cinco minutos nada menos' donde Pedro me decía 'mujer, mujer que alegras mi existencia' era muy grande y muy buen amigo. Y una gran persona. Tenía tanto respeto y tanto amor por el teatro que nunca faltó a una representación. Le dio el ictus trabajando y no quiso que viniese la ambulancia hasta que no terminó la representación. Gracias por estar aquí.