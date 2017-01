Concha Velasco se deshace en halagos con Paula Echevarría

Concha Velasco estuvo rodeada de una gran cantidad de compañeros de reparto en la entrega de los Premios Mujerhoy que tuvo lugar la pasada noche del 25 de enero donde se reencontró con Paula Echevarría, a la que dedicó unas emotivas palabras de admiración.

CHANCE: Un placer verte.

Concha Velasco: Yo vengo a estar al lado de Ramón Campos que hace esas series maravillosas con esos personajes de mujer. Estuve con él en Gran Hotel y me dieron todos los premios. Luego Bajo Sospecha y Velvet junto a Paula Echevarria. Ella es la actriz mas importante de este pais, y eso que tengo a Manuela, pero Paula es muy grande y han dejado a Velvet muy alto.

CH: ¿Chica del cable?

C.V: Voy una chica del cable. (Aparece Paula Echevarria). Es la más, está por encima de Ronaldo. En italia retransmitieron el último capítulo de Velvet y tuvo audiencia total. Es la más importante de España y del mundo.

Paula Echevarría: Los pelos como escarpias.

Concha: Buena persona, es un placer conocerla.

Paula: Que bueno que admires a alguien y que te diga esto algun día.

CH: Concha, ¿además mucho trabajo?

C.V: Sigo haciendo mi Cine de Barrio, que lo grabo los lunes y sale los sábados con una audiencia mantenida. Luego hago Reina Juana en Pozuelo, Las Chicas del Cable, no puedo hacer mas cosas.

CH: ¿Energía?

C.V: Me tengo que levantar a las cinco de la mañana. Tengo que estudiar una cosa muy importante pero no puedo hablar de ella porque no me lo permiten las mas grandes autoridades de nuestro pais.

CH: ¿Tantos papeles y a dia de hoy te sigues emocionando?

C.V: Sí, porque a la edad que tengo... me contratan porque me gusta mi profesión y me he hecho mayor con mucha dignidad. Sé estar en el momento que me corresponde. También tengo muy buena memoria. La cabeza es lo único que tengo bien.

CH: ¿La interpretación se esta heredando?

C.V: ¿Manuel? Es director. Soy la primera de una saga familiar. Mi hermano ha estado haciendo Cuéntame, Manuel dirigiendo, Paco hace grabaciones musicales, vídeos de publicidad. La madre de Samuel es cantante.

CH: ¿Samuel futbolista?

C.V: Es portero del Real Madrid, ya titulado.

CH: ¿Tú eres socia?

C.V: Me lo hizo Santiago Bernabeu en el año 60.

CH: ¿Va a ver al nieto?

C.V: Por favor que me dices, claro. Nosotros somos muy amigos de Iker Casillas. Él quiere ser Iker Casillas. Le mando a Iker todo lo que para Samuel.