Concha Velasco desvela un episodio de acoso sexual y se niega a hablar de su "gran amor"

Concha Velasco volvía anoche a un plató de televisión y lo hacía sentándose en Sábado Deluxe. Cuando una de nuestras actrices más veteranas rompe su silencio siempre genera interés y en medio del revuelo por la polémica en torno al acoso sexual en el mundo del cine, Concha habla de su propia experiencia y no le tiembla la voz cuando se habla del que podría haber sido el gran amor de su vida.

Sin embargo, igual que muchas de sus compañeras de la época, Concha no denunció lo sucedido. "Él pensó que yo lo iba a contar pero no era el momento de contarlo, ni ahora diré su nombre. Cuento lo que pasó porque viene bien que se sepa el acoso que sufren muchas mujeres" sentencia.

A concha no le hizo mucha gracia que el programa hiciera referencia a esta noticia y no dudo en mostrar su descontento cortando el tema prácticamente por completo y asegurando que el hombre más importante de su vida fue Paco Marsó y que después de él no hubo ningún otro. Actualmente la actriz asegura que está cerrada al amor, aunque sus historias sigan dando mucho que hablar.