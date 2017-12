Condenan a la página Sharemula a pagar 2,3 millones de euros a Promusicae y discográficas

La sección número 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos relativos a la propiedad intelectual, ha condenado a la administradora de la página de intercambios P2P Sharemula a indemnizar a Promusicae y las principales discográficas españolas con 2,3 millones de euros por la comunicación pública, sin autorización alguna por parte de los titulares de los derechos, de cientos de miles de canciones protegidas.

Sharemula, una web de intercambio de archivos peer to peer (entre particulares), se erigió en una de las plataformas más populares en España para descargar música. No obstante, en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press se recuerda que está cerrada desde mayo del año 2011, por lo que no cabe una acción de cesación de la citada página.