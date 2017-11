Conocemos Mordisco de Mujer, la firma sevillana que ha enamorado a las celebs

CHANCE

Ana Nievas ha conseguido conquistar a un sinfín de rostros conocidos con su firma Mordisco de Mujer. Desde Rosa López a Noelia López pasando por la modelo y empresaria Raquel Revuelta han lucido los diseños de esta diseñadora sevillana.

Una auténtica apasionada de la moda que decidió dar el salto con su firma para crear diseños completamente versátiles que cambien según la ocasión.

CHANCE: ¿Cómo nació Mordisco de Mujer? ¿Cómo ha sido la historia de tu firma?

Ana Nievas: Siempre me ha gustado mucho el mundo de los tejidos, desde que descubriera en India una fábrica textil con verdaderas maravillas. Estuve unos años dándole vueltas y finalmente me lancé a crear mi propia firma, pensando en vestir a una mujer muy femenina, indepediente en todos los sentidos y que fuera atemporal, que pudieras tener las prendas en tu armario temporada tras temporada y no te aburrieras de verlas, que no pasaran de moda, y así nacio la idea y el concepto de Mordisco de Mujer.

CH: Después de tantos años en el mundo de la moda, ¿qué te impulsó a crear tu propia firma?

A.N: Personalmente no sigo las tendencias, me encanta cómo evoluciona y como vuelve siempre la vista atrás. Soy una enamorada de la moda de lo 50's a los 80's , los 90's también, aunque fueron más difíciles y me apasionaba la idea de crear prendas inspiradas en el espíritu de esos años, adaptándolas a las tendencias actuales.

CH: ¿Qué puede encontrar una mujer en los diseños de Mordisco de Mujer?

A.N: Fondos de armarios muy femeninos, favorecedores, que resaltan el cuerpo de la mujer, prendas muy versátiles, que según los complementos con los que las combines, te darán un look para una boda, un evento especial, o una fiesta de noche, y a la vez puedes usarlas para una reunión de trabajo o salir de cena con las amigas. Los complentos son los que definirán tu total look Mordisco.

CH: ¿Cuáles son las claves de tu firma?

A.N: Líneas sencillas, patrones impecables, esto lo cuido mucho, prendas muy femeninas y como dije antes, versátiles.

CH: ¿En qué inspiras a la hora de diseñar?

A.N: Suelo echar la vista atrás. Ahora mismo estamos creando dos temporadas, el próximo verano 2018 y el invierno 2018, y tiene mucho de los 70's, también el estilo boho y romántico.

CH: ¿Quiénes son tus referentes de estilo?

A.N: Pues no tengo un referente de estilo, hay mujeres y hombres que me gustan y me inspiran su personalidad. Desde una de las protagonistas de la serie Fargo o Diana de Gales, o una chica que vea por la calle, o la personalidad arrebatadora de La Marquesa de Merteuil en el libro Les Liaisons dangereuses acaban aportándome cosas.

CH: ¿A qué celebrities has vestido?

A.N: A la empresaria Raquel Revuelta, la bailaora Cecilia Gómez, la presentadora Berta Collado, Mar Regueras, Paloma Lago, Carmen Lomana, la bloguera María León, Lorena Gómez, Jessica Bueno, Noelia López, Silvia Zamora, Irene Mertixell.

CH: ¿A quién te gustaría vestir?

A.N: A todas las mujeres que se gustan a sí mismas, que se aman y tienen una personalidad arrebatadora. A todas ellas.

CH: ¿Dónde ves tu firma dentro de unos años?

A.N: Pues la veo con más presencia en el mercado nacional, y dar el salto al internacional, estamos trabajando para ello mi equipo y yo. Esperamos estar situados en las tiendas más molonas de nuestro país y tener asentado y funcionando de maravilla nuestro crecimiento en venta online.

CH: ¿De cara a la Navidad, ¿qué no tiene que faltar en nuestro look de Nochebuena y Nochevieja?

A.N: Si te digo que yo seguramente pase la Nochevieja en Tarifa con unos vaqueros, una sudadera y alguna piel por encima (risas) pero para la cena de Navidad, que se pasa en familia, un vestido de largo midi, de líneas limpias, cuello a la caja y ajustado es una opción perfecta. Otra opción es unos pantalones palazzo combinado con un top lencero o un jersey de cashimire. Si vas de fiesta en Nochevieja, depende del dress code de la misma, si largo o corto, mis propuestas serían nuestro best seller "Rafaella", "Butterfly" o "Moon dress".