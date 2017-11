Constantino Mendieta, el cirujano de las celebs: "Kardashian pasó y repasó a Jennifer López"

Constantino Mendieta es toda una celebridad en el mundo de la cirugía estética. Así lo pudimos comprobar en la pasada AECEP Meetic 2017 donde el norteamericano con orígenes latinos causó auténtica revolución entre los compañeros de la prensa.

CHANCE: ¿Cómo has conseguido ser uno de los cirujanos más reconocidos en el mundo de la estética?

Constantino Mendieta: En la historia de la cirugía plástica había una parte del cuerpo que había sido olvidada, esa zona es la región del glúteo. En el 2000 cuando salió Jennifer Lopez en los Grammy me empezó a gustar. Me costó ocho años encontrar la estética, las proporciones para establecer mundialmente el libro que escribí, estudiaba la estética para saber cómo cambiar la anatomía. Ese libro me dio un reconocimiento mundial, y ahora se ha vuelto uno de los procedimientos más populares. Es más, en países que nunca se pensaría que querían cambiar el glúteo ahora lo están haciendo como es el caso de Arabia Saudita o de Europa.