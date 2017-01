Jorge Cremades, Alberto Chicote y David Rees, entre los ganadores de la segunda edición de los Premios Vlogger

Hoy el Teatro Goya de Madrid ha acogido la segunda edición de los Premios Vlogger, certamen que reconoce la originalidad, talento y creatividad de los mejores vloggers (videobloggers) de la red.

Más de 500 vloggers han acudido a la gala de los Premios Vlogger, la ceremonia más esperada del año, presentada por la famosa youtuber, Abi Power, y el locutor de radio de Los40, Xavi Martínez. Además, junto a los presentadores, han participado en la entrega de galardones un jurado entre los que se encontraban: Marta Castro, modelo; Fonsi Nieto, ex piloto de motociclismo y DJ; Javier Martínez, escritor, periodista y bloguero; Amalia Panea, periodista fitness; Fabián León, finalista de MasterChef; Karen Hernández, presentadora de Nonstop People; Jennifer Herranz, presentadora de Meristation; Beatriz de la Iglesia, presentadora y coach; Óscar Arenas, director de la escuela de maquillaje BÔGART makeup; Alicia Fernández, actriz; Eva Ruiz, cantante, y Cristina Boscá, presentadora de Anda Ya en Los40. Todos ellos han sido los encargados de anunciar los premiados de las distintas categorías.

Los creadores de contenido, que han recibido el galardón a mejor vlogger de su categoría, además de ganar una campaña de difusión en Los40, han sido:

Moda: A little too Often

Booktube: JavierRuescas

Deportes: Entrena con Sergio Peinado

Cocina: Alberto Chicote

Gaming. Mejor Vlogger: TheAlvaro845

Gaming. Mejor Streamer: CooLifeGame

Entretenimiento: JorgeCremades

Manualidades: Hoy No Hay Cole

Belleza: Lizy P

Viajes: Molaviajar

Música. Mejor Cover: David Rees

Música. Mejor Canción Original: Keyblade

"El talento, la creatividad y sobre todo la gran profesionalidad de los vloggers han sido reconocidos una vez más con este certamen. Para nosotros es un orgullo abanderar una nueva edición con un altísimo nivel", ha declarado Gerard Gracia, CEO y organizador de los Premios Vlogger, durante su discurso de agradecimiento.

El evento ha estado cargado de sorpresas y de actuaciones musicales de la mano de Eva Ruiz. Además, Fabián León, finalista de la primera edición de MasterChef, ha sido el encargado de elaborar el cóctel posterior a la entrega de premios.