Cristina Fallarás, directora de Diario16.com: "Lo principal es desarrollar un diario que no tenga prisa, sí profundidad"

La directora de Diario16.com, Cristina Fallarás, ha afirmado este martes 31 de enero que "lo principal es desarrollar un diario que no tenga prisa y sí profundidad" y ha indicado que antes de proponerse una estrategia de "captación de lectores" para la publicación online es importante ofrecer un producto "excepcional".

"Nosotros estamos creando un producto excepcional", ha asegurado, para después apuntar que su publicación se dirige a "todo el que quiera pensar". Así lo ha puesto de manifiesto la también escritora durante un encuentro informativo del Foro de la Nueva Comunicación en el que ha sido presentada por el periodista Ernesto Ekaizer, quien ha afirmado que Fallarás es una periodista "intrépida" y un "águila".

Según ha indicado Fallarás en el marco de su exposición, los medios de comunicación se encuentran en un momento "especialmente extraño". "Estamos viviendo una de las mayores revoluciones que se han vivido en los últimos cinco siglos, y no exagero", ha defendido, al tiempo que ha recordado que la llegada de la imprenta permitió que el conocimiento "saliera de los monasterios y los castillos" y llegara a la ciudadanía, gracias a lo cual nacieron los medios y la democracia.

En este sentido, ha apuntado que se está dando una "revolución" que está cambiando la manera de "hacer circular el conocimiento" y, por lo tanto, la democracia, la manera de entender la política y los medios de comunicación. "Que nadie crea que los medios de comunicación que estamos viendo ahora serán los mismos dentro de apenas cinco años", ha señalado.

La directora de Diario16.com ha puesto de manifiesto que la mayoría de los medios de comunicación en España son leídos "en formato digital", de forma que los lectores ya no consumen las noticias "en el orden" en el que se las presentan los medios. "Tú, lector de prensa, ya no dependes de la portada de un periódico que destaca lo relevante", sostiene Fallarás, que además apunta que no se busca una determinada cabecera o un columnista en concreto, sino a un 'tuitero' o un amigo de Facebook que actúan como "prescriptores".

Para Cristina Fallarás, en la actualidad las redes sociales son "medios de comunicación en sí mismos" y el papel de periodista como intermediario entre la administración y la ciudadanía "ha quedado obsoleto". A su juicio, todo ello "obliga" a revisar el rol que desempeña el periodismo en la sociedad. No obstante, la también novelista ha avisado de que los ciudadanos "no son periodistas", sino "testimonio", y "corrigen y vigilan" a los profesionales de la información.

"¡Ojo con lo que está sucediendo! Porque el cambio que está viniendo a través de las redes en los medios de comunicación no sólo va a modificar el periodismo. Va a modificar nuestra democracia y la manera en que los políticos se relacionan entre ellos y con los ciudadanos", ha advertido.

Sobre el futuro papel de los medios tradicionales, la periodista cree que cada uno terminará por especializarse en temas concretos. Desde su punto de vista, es "importante" afrontar esta revolución con "más inteligencia que prisa". "Nada peor que la prisa para funcionar bien, para dar las noticias como deben darse y para volver a poner en marcha la circulación de ideas de una manera distinta y respetando la participación de los ciudadanos", ha apuntado.

Preguntada sobre la importancia de la marca en el mundo de los medios de comunicación digitales, la periodista cree que es "fundamental" porque otorga "prestigio", pero exige una "responsabilidad" de todo el equipo para "estar a la altura" de lo que fue Diario16. "No te permite hacer tonterías, no te permite correr e inventar algo", ha remachado.

Por otro lado, la directora de Diario16.com ha puesto en valor la importancia de Google y el uso de las palabras clave o 'Keywords' en la redacción de las noticias, aunque ha agregado que "los grandes triunfos comunicativos o de páginas han sido por la calidad y la originalidad del contenido" y "no por que Google los multiplique". "Creo que estamos faltos de contenidos originales, valientes y cultos", ha subrayado.