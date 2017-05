Cristina García Rodero retrata las "imágenes bíblicas" de la ciudad Lalibela: "Las masas no me dicen nada"

La fotógrafa Cristina García Rodero participa en PHotoEspaña con la muestra 'Lalibela: Cerca del cielo' en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, una recopilación de "imágenes bíblicas" de sus viajes a la ciudad etíope conocida como la 'nueva Jerusalén' y situada a 2.600 metros de altitud y que podrá verse desde el 1 de junio hasta el próximo 31 de julio.

"Siempre me pregunto cómo me puedo mover entre masas de gente y al final termino fotografiando individualidades. Creo que es porque las masas no me dicen nada y siempre intento entender a las personas: en este caso, me preguntaba por la fe de la gente de Lalibela y por qué yo no la tengo", ha explicado la artista durante la presentación.