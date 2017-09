Cristina Rota y Nur Levi denuncian que en España "se ha satanizado" la cultura con políticas como el IVA

Las actrices Cristina Rota y Nur Levi han denunciado este jueves 7 de septiembre en Santander que en España "se ha satanizado" la cultura con políticas como el IVA, que en su opinión ha sido una especie de "castigo". "Siempre se coge lo visible para satanizar", ha opinado Levi con respecto al cine, y ha considerado que se eligió como "cabeza de turco" al mundo audiovisual por su posicionamiento en contra de la Guerra de Irak.

Igualmente, ha incidido en que el mundo del cine "no cuenta" con una bajada del IVA. "Llevamos tantos años que ya me parece anecdótico", ha valorado, cuestionada acerca de las declaraciones del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, quien avanzado este jueves que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) tiene previsto rebajar del 21 al 10 por ciento el llamado IVA del cine en 2018. "Antes de que termine 2018 lo veremos", ha respondido Benzo ante la pregunta de si se verá esta bajada antes de que termine el próximo año.

Rota y Levi han intervenido esta mañana en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UMP) de Santander con motivo de su actuación esta noche en el ciclo 'Primera fila' con la obra 'Lo que no te digo', que cuenta la historia de una joven profesora que anuncia y justifica a sus alumnos su decisión de no volver a hablar.

Rota también ha considerado que "está muy bien quitar trabas" y que el Estado "siempre apoye" y "promocione" la cultura, aunque ha defendido que "las trabas que se pongan" --en los ámbitos económico y de gestión, mediante "una censura encubierta o no y que se apoya en lo económico", ha explicado-- "son un estímulo". El motivo, ha añadido, es que si no hay ayudas "se dinamiza más la sociedad".

Asimismo, ha criticado que en España hay "un problema" porque se traduce la cultura "única y exclusivamente como ocio" y que, de esta manera, no se cuente "que nutre, enrique y es necesaria" para la sociedad. No obstante, ha querido recalcar que el IVA y las políticas económicas "implican y afectan", en su opinión, "a todo el mundo" y no solo al cine.