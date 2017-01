Crystal Mu, la famosa presentadora de la TV china, se enamora de la moda española

Este sábado 28 de enero damos la bienvenida al Año Nuevo chino. Una fecha que celebrarán millones de personas en todo el mundo, ya que no todos los días se da la bienvenida al año del Gallo.

Esta tradición china es la mayor festividad del país asiático, miles de ciudadanos se han desplazado durante estos días para reencontrarse con sus familiares y amigos; pero además, esta época es su ocasión perfecta para viajar fuera del país.

Miles de chinos deciden aprovechar estos días para conocer nuevos destinos y culturas, siendo uno de ellos nuestro país. Por este motivo, promover la ciudad de Madrid como un destino turístico y de compras se ha convertido en una de las máximas de prioridades de empresas españolas como El Corte Inglés.

En este sentido, el centro comercial ha organizado la visita de una de las presentadoras más mediáticas y populares de china, Crystal Mu. La influencer asiática participa en el famoso programa KangSi Coming, uno de los más aclamados del país, además de tener previsto rodar varias series y películas durante este 2017.

De origen Taiwanés, su pasión por la moda le ha llevado a participar como juez en el programa My new wardrobe. En CHANCE hemos tenido la oportunidad de hablar con ella durante su visita a nuestro país donde cayó completamente rendida a la moda española.

CHANCE: ¿Es la primera vez que viene a España?

Crystal Mu: Sí. La primera vez en Madrid y en España, aunque había estado en otros países europeos. Ahora me sorprende que haya esperado tanto en venir, porque la primera impresión que tengo de Madrid es magnífica. Me encanta la comida, la gente, el tiempo*

CH: ¿Qué pensabas de España antes de visitar el país?

C.M: Mucha pasión, buena comida, los toros, el flamenco. Disfruté mucho del espectáculo de flamenco en el que estuve, no había visto nada igual en otro sitio. Creo que Madrid está llena de sorpresas.

"LOS ESPAÑOLES SON BASTANTES PARECIDOS A LOS CHINOS, YA QUE SU VIDA GIRA ENTORNO A LA FAMILIA"

CH: Antes de venir, ¿sabía algo de las marcas españolas de moda?

C.M: Conocía Loewe, una marca muy reconocida por todos.

CH: Este viaje* ¿le ha ofrecido la oportunidad de conocer más marcas españolas de moda y de proyectarlas en su país?

C.M: Sí. Me parece que los españoles, en cierto modo, son bastante parecidos a los chinos, ya que su vida gira entorno a la familia. Madrid se parece a Shanghái, en el sentido de que aquí va todo muy pausado y la gente sabe disfrutar de la vida. Como he pasado mucho tiempo en ciudades con ritmos frenéticos, como Pekín o Hong Kong, disfruto mucho de la vida de aquí. Madrid también es una ciudad muy verde, llena de vegetación. Estuve mucho tiempo en Londres, pero el lago que vi ayer es mucho más bonito que el Hyde Park. La Familia Real también es especial, es muy cercana al pueblo, a diferencia de otras casas europeas o asiáticas.

CH: ¿Qué tienen que hacer las marcas españolas para entrar en el mercado chino?

C.M: En este viaje he descubierto que muchas marcas españolas tienen buena relación calidad-precio. La calidad de la ropa es muy buena, pero el precio no es tan alto como el de otras marcas de primera o segunda línea a nivel mundial. Creo que las marcas de moda españolas son muy prometedoras en el mercado asiático. Para empezar, la mano de obra/calidad de trabajo es superior que muchas otras marcas. Me parece que los asiáticos deberían conocer más las marcas españolas, el precio de los bolsos, de los abrigos* me sorprendió mucho, porque estaban muy bien de precio. Incluso se me ha ocurrido la idea de montar una tienda en China para vender las marcas españolas. El negocio debería ir muy bien (risas).

Pero también quería añadir algo más desde el punto de vista comercial. He estado en las semanas de la moda de Londres, París, Nueva York, y Milán, etc. y una práctica habitual de las marcas que quieren entrar en el mercado asiático es invitar a estos eventos a algunas estrellas. Puede que las propias marcas no conozcan a estas celebridades, pero a través de ellas pueden acceder a sus fans, que son grupos muy numerosos debido a la población asiática. A simple vista, las marcas españolas no son nada inferiores a las de París o Milán, solo les falta promocionarse. Y en las semanas de la moda, España también puede imitar lo que se hace en otros países, es decir, invitar a estrellas reconocidas que puedan representar la imagen de una determinada marca. Por otro lado, también hay que movilizar a la prensa para que la gente conozca más las marcas españolas. Francamente el "efecto estrella" funciona bastante bien en Asia.

CH: Entonces El Corte Inglés lo está haciendo muy bien* ¿Qué idea general se tiene de El Corte Inglés, uno de los mejores centros en Europa y en el mundo, en China?

C.M: El Corte Inglés está haciendo grandes esfuerzos para que sea conocido en China. Yo pasé mi infancia en Canadá, y por la influencia de mi madre, estoy muy interesada en la moda. Pero, salvo la gente que trabaja en el sector de moda, el público general que tiene dinero no conoce las marcas ni tampoco sabe qué está de moda actualmente. El Corte Inglés está haciendo muchas cosas, está siendo muy creativo. Me parece muy importante la imagen de un centro comercial, porque las marcas que hay dentro son más o menos iguales. Para que el diseño de una imagen sea atractivo, es necesaria la creatividad.

CH: ¿Qué es lo que destaca el Corte Inglés al atraer a turistas chinos de calidad? ¿Qué es lo que le llama la atención del Corte Inglés?

C.M: Llevo aquí poco tiempo, así que la impresión que tengo es todavía muy superficial. Me parece que la atención al cliente es muy buena. Todo el mundo me parece muy simpático. Los empleados son sinceros y dispuestos a ayudar. Sé que hay varios centros y este de Nuevos Ministerios es el más grande. Así que la primera impresión es que es un centro bastante histórico.

CH: Desde su llegada a España, se han estado colgando fotos de su visita en redes sociales. Se ha notado el interés de sus fans por nuestro país. ¿Le ha llamado la atención?

C.M: Sí, porque he intentado presentar diferentes aspectos de España. En Madrid y Barcelona tenemos muchos fans que me están preguntando si pueden venir a verme. Soy una persona muy ocupada. El año pasado hice 30 viajes internacionales. A mis fans les parece que el paisaje que les muestro de España es muy bonito, aunque por el momento todavía no hemos colgado todas las grandes producciones que hemos hecho. Espero poder sacar más fotos mías en la calle, y también quiero enseñarles a mis fans la ropa que he comprado aquí. Se fían mucho de mi gusto, por eso quiero enseñarles otras marcas que no conocen. También me han dejado mensajes para pedirme que escriba sobre mis experiencias de viaje, sobre la gastronomía de cada sitio* porque ahora llega el Año Nuevo chino y muchos quieren aprovechar las vacaciones para viajar y han elegido Madrid como uno de sus destinos predilectos.