José Luis Cuerda concluye el rodaje de su nueva película 'Tiempo después' con Blanca Suárez y Antonio de la Torre

El director José Luis Cuerda ha concluido el rodaje de su nueva película 'Tiempo después', una comedia futurista con un reparto coral en el que aparecen Roberto Álamo, Blanca Suárez, Arturo Valls, Miguel Rellán, Manolo Solo, Antonio de la Torre, Secun de la Rosa, Andreu Buenafuente o Berto Romeo, entre otros.

El rodaje ha transcurrido a lo largo de siete semanas por diferentes localizaciones de Castilla La Mancha y Madrid. "Cuando comencé a escribir esta historia, me convencí, con extremadamente generoso criterio, de que, si daba un buen salto en el futuro y me ponía imaginativo, podía situar el disparate en el año 9177, mil años arriba o mil años abajo, para no pillarme los dedos", ha explicado el director.