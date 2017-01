Cultura precisa que el relevo de Zugaza se decidirá con un procedimiento "sensato"

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha asegurado que el relevo de Miguel Zugaza en la dirección del Museo del Prado se decidirá con un proceso "sensato que respetará las buenas prácticas en las instituciones culturales, que respetará la legislación y que va a traer un magnífico nuevo director del Museo del Prado".

El secretario de Estado de Cultura ha explicado este lunes 23 de enero en declaraciones a los medios de comunicación que "el concepto de concurso que se está utilizando es un concepto equivocado". "No se trata de la cobertura de una plaza administrativa en la cual haya que establecer unas condiciones que haya que cumplir", ha puntualizado.

"No hay que preocuparse tanto de si se llama concurso o no porque ese es un término administrativo que no encaja en la figura de la que estamos hablando", ha recalcado.

En palabras de Benzo, va a haber "transparencia, competencia y una magnífica elección del próximo director del museo", tal y como ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este lunes 23 de enero tras la firma de un acuerdo entre Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de España.

Benzo ha indicado que la reunión del Patronato del Prado en la que se abordará el relevo del director de la pinacoteca se celebrará antes de "San Valentín", el próximo 14 de febrero, en referencia a los plazos anunciados el pasado mes de diciembre por el presidente del Patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez-Llorca.

PREMIOS GOYA

Por otro lado, preguntado por su asistencia a la próxima gala de los Premios Goya, que se celebrará el 4 de febrero, ha señalado que irá y que este será el sexto año que acude a la ceremonia de los premios del cine español. "Seguiré yendo hasta el día que deje de ser secretario de Estado de Cultura", ha señalado.

Además, y preguntado por las críticas políticas durante la gala, Benzo ha manifestado que no sabe si habrá y se ha posicionado en contra. "Es bueno que no las haya", ha dicho.