Cultura estudia la regulación de la reventa de entradas, aunque recuerda que no es competencia estatal

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que su ministerio "está trabajando" en la regulación de la reventa de entradas, aunque se trata de un tema que no es de competencia estatal, sino de las comunidades autónomas.

"Con motivo de lo visto y las declaraciones de algunos cantantes, he pedido un informe al servicio jurídico del ministerio y me dice que se trata de competencia de las comunidades. Estamos viendo a ver con otros ministerios por vía de consumidores qué podemos hacer, pero no tanto por cultura", ha señalado.

Méndez de Vigo ha respondido de esta manera en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a la pregunta de si desde Cultura se había planteado hacer una regulación estatal homogénea más allá de distintas regulaciones autonómicas. "Estamos trabajando en ello y es un tema sobre el que merece la pena darle una vuelta", ha aseverado.

"Nuestro sistema de distribución territorial del poder tiene estas cosas, por eso es muy importante hablar, dialogar también y saber que no es una competencia del Gobierno, sino de los sectores vinculados. A ver cómo podemos encontrar una solución, pero estamos en ello", ha concluido.

Tras las críticas de artistas como Chambao o Joaquín Sabina, el pasado martes se conocía que Alejandro Sanz, como afectado por la reventa masiva de entradas por Internet para su concierto el próximo 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, se convertía en el primer artista español en promover la Alianza Anti-reventa.

Dicha alianza nace con el objetivo de poner fin a esta situación, solicitando al Gobierno y/o las Comunidades Autónomas de manera "enérgica y urgente una legislación efectiva para la era digital, que prohíba con carácter general la reventa especulativa de entradas".

"Tienen que actuar para defender a los consumidores en sus competencias, tal y como existe en países como Reino Unido, Italia o Francia", explicaba un comunicado remitido a Europa Press.