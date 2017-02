Sube sus canciones a la Red y Warner Bross la ficha con solo 18 años

Daisy Clark ha conmovido a la Red con su música. La joven de 18 años de Newquay, Cornwall, ha conseguido 10 millones de seguidores con su versión de la canción de Olivia Newton-John 'Hopelessly Devoted To You' del musical Grease. Daisy, que solo ha salido dos veces está a punto de alcanzar el estrellato. Porque Warner Bross, tras verla cantar en Internet, le ha producido la canción que hoy sale a la venta. Daisy ha explicado al diario Daily Mail que "siempre veía a la gente cantando en YouTube y quería ser como ellos pero estuve a punto de no colgar esta canción después de algunos comentarios negativos, ahora me alegro de haberlo hecho.

Autodidacta con el piano y la guitarra, cuenta que empezó a cantar con 13 años inspirada en artistas como Taylor Swift y Ed Sheeran."Es tan emocionante que alguien como yo, de una pequeña ciudad a kilómetros de Londres, pueda lanzar una canción tan icónica tras ser descubierta en Internet. Espero que mi historia inspire a otros músicos y que sigan intentándolo", ha dicho Daisy emocionada.

La historia de Daisy recuerda a la del ídolo de masas, Justin Bieber, que también fue descubierto por productores musicales a través de Internet. De momento, Daisy ya tiene previstos tres conciertos en Londres este año.