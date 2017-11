Dani Dj; "Me avergüenzo de haber salido con María Jesús Ruiz"

CHANCE

El famoso Dani Dj, que mantuvo una relación con Belén Esteban hace muchos años, se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar de su noviazgo con María Jesús Ruiz antes de que ésta saliera con Gil Silgado.

El Dj, que aseguraba avergonzarse de haber estado con María Jesús Ruiz, aseguraba: "No fui consciente de la doble vida de María Jesús, siento que he perdido el tiempo con ella y mi madre lo pasó muy mal con esta relación".

Los colaboradores le preguntaron si notaba que Mª Jesús era interesada con él, a lo que el Dj respondía: "Conmigo no, lo nuestro surgió en un rality y supongo que se enamoró".

Además, contó que María de Mora, una amiga de él que tiene una agencia de chicas de compañía, le contó que la ex Miss España quería trabajar para ella. "María de Mora es amiga mía y sé el tipo de agencia que lleva, aunque me aseguró que no le iba a facilitar ningún curro porque era mi novia, pero María Jesús quería estar en su agencia y en su book", afirmaba el entrevistado.

Además confesó que él mismo había recurrido alguna vez a María de Mora para que él y sus amigos se llevaran chicas guapas de cena y a una discoteca, pero, según él, ellos no pagaban por las chicas, "y después cada uno hacía lo que quería", aseguraba.

"La economía se me estaba yendo y le decía que teníamos que hacer algo. Se me ofreció una terraza para verano y le dije que si me quedaba con la terraza podía echar una mano allí y poner algunas copas. Me pegó un bofetón y ahí empezó todo", confesaba Dani Dj sobre el final de su relación con María Jesús.

El Dj se mostraba realmente arrepentido de haber estado con ella: "No sé cómo he podido estar con una persona tan manipuladora que me anuló. Con Gil Silgado ha hecho lo mismo y ha vuelto con él. Es una persona manipuladora y siempre le interesa quedar como la víctima de la historia".

Parece que realmente María Jesús ha hecho mucho daño al Dj, y éste asegura que hará lo mismo de nuevo al padre de su hija mayor, Gil Silgado, aunque éste otro asegurara hace poco el 'Sálvame' que confía en ella y que está seguro de que no volverá a dejarlo.