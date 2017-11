Daniel Barenboim cumple 75 años y lo celebra con un concierto benéfico en Berlín: "Hago lo que me gusta"

El director de orquesta, pianista y filántropo Daniel Barenboim celebra su 75 cumpleaños este miércoles con un concierto. "Siempre escucho que hago demasiado. Sin embargo, hago lo que me gusta", contesta tras reflexionar sobre su intensa vida profesional.

"La música siempre tuvo un papel más importante para mí, que otras experiencias", recuerda. Sus padres fueron sus profesores. "No conocía prácticamente a nadie que no tocara el piano, en mi concepción infantil todo el mundo tocaba el piano", añade

En 1954 tocó ante el director y compositor alemán Wilhelm Furtwängler, pero no pudo aceptar la invitación para dar un concierto en la Filarmónica de Berlín. Para su padre, Enrique, nueve años después de la Segunda Guerra Mundial no era tiempo suficiente para que un judío tocara en Alemania. No fue hasta diez años después cuando Barenboim hizo su debut en la Filarmónica con un concierto de piano de Furtwängler.

"Me gustaría tener poder sobre mi condición física. No me interesa vivir mucho tiempo sin calidad de vida", confiesa. En todo caso, Jubilarse no entra entre los planes de Barenboim. La Staatskapelle lo ha nombrado director vitalicio. "Probablemente no sabían que iba a aguantar tanto", bromea.