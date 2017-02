Daniel Sánchez Arévalo lleva al teatro un anuncio de Campofrío sobre el entendimiento entre las dos españas

El guionista y productor Daniel Sánchez Arévalo ('La gran familia española', 2013) estrena este jueves, 9 de febrero, en los Teatros Luchana de Madrid la obra de teatro 'Hijos del entendimiento', inspirada en el anuncio homónimo que Campofrío emitió de cara a las pasadas navidades y que pone su acento en la convivencia de parejas "capaces de convivir, pese a las diferencias".

El espectáculo cuenta la historia de varias parejas reales, encarnadas todas ellas por Michelle Jenner y Adrián Lastra, con diferencias ideológicas y culturales "enquistadas en el debate entre las dos españas" que, sin embargo, son capaces de sobrellevar para llevar adelante una familia.

"Cuando Campofrío me propuso el proyecto dije que sí inmediatamente, porque me gusta mucho el mensaje de la campaña que tiene que ver con la tolerancia. No se trata de dejar las cosas atrás sino de aprender a vivir con la diferencia, porque España es un país con muchas diferencias y donde cada uno es de su padre y de su madre, pero estamos condenados al entendimiento", ha explicado el guionista y director de la obra.

Para la elaboración de la obra, que se representará todos los días hasta el próximo domingo, 12 de febrero, se ha partido de las entrevistas que se hizo a los participantes en el anuncio que se emitió de cara a las navidades, de una hora cada una, y además se pidió al público que participase con sus propias historias a través de una página web.

En total, la obra cuenta con siete historias, cuatro de las cuales proceden del anuncio y otras tres de la campaña de recogida de testimonios, que Sánchez Arévalo ha convertido en un guión de teatro, con algunos recursos de ficción para adaptar los testimonios al escenario.

"Hay un poquito de ficción para adaptarlo al teatro pero he querido ser muy fiel a los personajes y sus historias, así como a las personas cuyas historias hemos adaptado. Son 7 historias independientes y únicas pero que juntas dan una visión global de la España desde ahora hasta hace 70 años", ha explicado el director, que asegura estar "muy contento con el resultado".

Tanto Sánchez Arévalo como los dos actores han subrayado la dificultad que tenía "levantar" una obra de teatro en tan solo un mes y medio, incluida la redacción del libreto, que es el plazo que pidió Campofrío, que ha ejercido como productora de la obra de teatro. "Pero en la obra no vendemos lonchas de fiambre", ha bromeado el director de 'Hijos del entendimiento'.

Por su parte, Michelle Jenner y Adrián Lastra han destacado lo complicado de aprenderse el texto de memoria en un plazo suficientemente corto como para poder ensayar y encarnar hasta 9 personajes diferentes cada uno, tratando de no "caer en clichés" sobre las distintas identidades y de encontrar "matices" que diferencien a cada uno: desde un argelino hasta un independentista catalán o un señor de 60 años, entre otros. "Queríamos hacer una cosa sutil, no muy obvia y eso requería hilar muy fino", han explicado los responsables de la obra.

QUE LA OBRA VIAJE POR ESPAÑA

En este sentido, el director ha señalado que le gustaría que, después de todo el trabajo, la obra no se quedara en cuatro únicas funciones sino que se amplíe la programación y "salga de Madrid y viaje por toda España", en primer lugar porque han hecho un trabajo "como para tener la obra en cartel un año" y, en segundo lugar, porque cree que "es un mensaje muy necesario".

"Por las reacciones que hemos tenido en algunos pases que hemos hecho, creo que la ficción muchas veces es la mejor manera de hacer llegar un mensaje que tenga que ver con la tolerancia, con el entendimiento. Por eso me daría mucha pena no poder sacarla de Madrid. Sería maravilloso que pudiera viajar por distintas ciudades de España porque estoy seguro de que va a tocar la fibra y que va a ayudar a la reflexión y a sentarse al lado del otro y ver que no pasa nada, porque aunque es ficción, está contando la historia de una pareja real", ha señalado.

En todo caso, ha señalado que la decisión de continuar con la obra "tiene que ser una decisión conjunta" con los productores y todavía no se ha dicho nada al respecto.