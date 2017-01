David Bustamante sobre la polémica de las Redes Sociales: "Es gente con muchos complejos"

Durante las últimas semanas solo habíamos visto a Paula Echevarría, que arrasa cada vez que aparece en una alfombra roja, ya sea la de los Premios Feroz o los de la revista Mujer Hoy, pero el pasado jueves tuvimos otra vez la oportunidad de encontrarnos a David Bustamante, que centrado en su trabajo ha pasado un tiempo alejado del foco mediático.

El cantante ha aprovechado la ocasión para explicar la polémica que le ha rodeado los últimos días, tras publicar una foto en su cuenta de Instagram donde se muestra la cara de su hija Daniela, además ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que aprovechan las redes sociales para insultar tras el anonimato, como ha ocurrido tras la muerte de Bimba Bosé, a la que David tenía un especial cariño.

CHANCE: Últimamente solo veíamos a Paula.

David Bustamente: Porque está entregando premios y cosas de su profesión y hoy tengo muchos amigos aquí, venimos a pasar un rato.

CH: Vaya vestidos los de Paula.

D.B: Es que es una princesa, bueno en mi casa es la Reina, pero qué te voy a decir yo de mi mujer.

CH: Ya le ponemos cara a tu princesa que la vimos en una foto.

D.B: Sabes lo que pasa que he optado por actuar de una forma natural, ella no tiene porque esconderse y de una forma natural se puede enseñar y puedo presumir de ella, con naturalidad.

CH: ¿Trabajo?

D.B: El teatro de Gijón totalmente lleno y seguimos de gira, me voy en marzo como diez días a México, volvemos a hacer allí otro concierto y de gira todo el año. Estamos centrados, saco dentro de poco una sorpresa y estaremos con vosotros dentro de poco.

CH: Una pérdida muy lamentable la de Bimba y lo que ha sucedido después en las redes sociales.

D.B: Sabes lo que pasa que en las redes sociales deberíamos de poner nuestro nombre real, mostrar el DNI y que las penas fuesen más duras. Es una barbaridad, es gente con muchos complejos, con una falta de corazón y empatía total, salvajes. No quiero ni pensar en ello, me parece absurda la educación de este país y las barbaridades que se pueden decir de gente maravillosa, no tenemos filtro. Si les hicieran eso a ellos, a ver cómo reaccionarían.

Ha sentenciado el músico, que en más de una ocasión ha mostrado su repulsión desde sus propias cuentas, e incluso ha tenido que lidiar con desagradables comentarios a los que no se ha cortado en contestar.