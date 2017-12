David Bustamante vuelve a los escenarios y hace suspirar a su público femenino

David Bustamante ha vuelto a subirse a los escenarios durante este fin de semana, y en medio de toda la polémica por las vacaciones de Navidad con Paula Echevarría, el cantante conquistaba a su público sevillano en un concierto íntimo en la Fundación Cajasol y aunque la salud no le acompañaba Bustamante consiguió meterse al público femenino en el bolsillo y demostrar así que está de vuelta con más fuerza que nunca.

Al inicio de su espectáculo Bustamante avisaba de que no se encontraba del todo bien y advertía que le acompañaba un gran resfriado, pero que no le iba a impedir tener una noche de lo más especial: "se me nota en la voz, vengo con un gripazo y un constipado del copón, lo intentaré hacer lo mejor posible, así que voy a cantar hoy, la garganta no sé si me acompañará, pero sí con el corazón" confesaba el artista sin poder evitar toser y notablemente afectado por una gripe, que no le impendió entregarse en cuerpo y alma para hacer temblar al público y es que David no dudaba en pedirles apoyo y ayuda para disfrutar de la velada.