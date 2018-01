David Bustamante: año nuevo, vida nueva

CHANCE

David Bustamante da la bienvenida al 2018 con humor. Parece ser que la pequeña Daniella ha comenzado clases de equitación por lo que el cantante no ha dudado en publicar una divertida fotografía en su Instagram en la que aparece montado en un tiovivo de un centro comercial bajo el título: "Mi hija me ha dado envidia y al final he empezado!!! Primer día de equitación... muy contento ...".

El cántabro no mostraba una fotografía tan divertida desde verano, por lo que ya nos estábamos acostumbrando a las imágenes solitarias acompañadas de alguna reflexión.

David Bustamante no ha pasado un buen 2017, tras la mediática polémica que se ha formado en torno a su separación de Paula Echevarría. Estamos convencidos de que este año será un buen año para el cantante, que no dudará en disfrutarlo al máximo junto a, probablemente, su mayor apoyo en estos duros momentos: su hija.