David Guetta quiere que en su funeral suene 'I Gotta Feeling'

Son muchos lo que cuando fallezcan tienen idea de como querrá que sea su funeral y hasta cual será su epitafio, además de dejar cuales serán sus últimas voluntades... Algunas van desde lo más extravagantes a otras más particulares. Y el del artista y Dj David Guetta será algo que sin duda pondrá los pelos de punta a sus asistentes y no porque sea algo raro, raro, raro, como diría el mítico padre de Julio Iglesias, nuestro querido y recordado Papuchi, sino porque el artista y mediático compositor quiere que en su funeral suene y se baile al son de su gran exitazo... 'I gotta a feeling'.

Guetta tiene muy claro que este ha sido una canción de lo más importante en su carrera musical y que todos lo hemos bailado, o por lo menos escuchado, desde que lo creera en 2009 para los Black Eyed Peas. El tema ha dado la vuelta a mundo y así ha confesado su deseo para el día que fallezca en una entrevista concedida a nuestros compañeros de The Guardian en la que explicaba que 'I gotta feeling' es una oda a la expectación que se genera antes de arrancar una buena noche de fiesta y desenfreno.

Guetta se añadía en esta entrevista que: "Cada vez que saco un disco, tengo la certeza de que es el mejor que he hecho. Así que cuando uno no funciona como esperaba, me resulta muy doloroso".