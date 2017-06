David de María acudió a la gala solidaria contra la Violencia de Género organizada por Miriam Díaz Aroca, 'Elígete', y quiso destacar la importancia de la lucha contra el maltrato, y es que como padre aseguró que intenta inculcarle a su hijo valores a pesar de su corta edad. En cuanto a ampliar la familia, el cantante comentó que sí que quieren darle un hermanito a su hijo aunque cuando llegue el momento indicado.

David De María: Es un honor recibir la llamada de Miriam hace unos meses cuando me contó un poco el proyecto y sobre todo que es una canción de mi repertorio y me dijo por qué no haces Barcos de Papel que es una letra con la que se puede identificar una mujer maltratada y creo que la música pone una nota medicinal y espiritual, es muy bonito que nos unamos unos cuantos de artistas a tocar en directo, hay un cartel muy especial.