David Meca quiere volver a hacerlo

El nadador David Meca vuelve a cruzar el Estrecho de Gibraltar para demostrar que mientras el espíritu se mantenga joven la edad no es más que un número. El nadador español nos cuenta que "no existe esa crisis de los cuarenta, ni con cuarenta, ni con cincuenta, ni con ochenta" y ha concluido que "uno se puede mentalizar, trabajar y conseguir hasta cruzar el estrecho de Gibraltar con buena marca".

Sin embargo, a pesar de que se plantea el nuevo reto con ilusión, Meca no está seguro de superar la marca que hizo hace dieciocho años. Aún así, el nadador español si que está convencido de que será similar: "Las dos horas y veintinueve minutos que conseguimos en 1999 van a ser complicadas de superar porque vamos a encontrarnos con fuerza de viento tres en el centro, en el canal del estrecho, como todos sabéis cuando hay fuerza cuatro se tendría que anular el reto". Pero bueno, David Meca da por hecho que se van a acercar mucho al récord y que si lo superan, "lo celebramos pues como toca, con una buena fiesta esta noche".

Pero aunque el propósito de Meca era hacer ida y vuelta, finalmente la vuelta no está prevista porque las condiciones meteorológicas no son las mejores. El amigo de Borja Thyssen y Blanca Cuesta remarca: "las condiciones no son propicias para hacer nada más. Y bueno, que nos acompañe el buen tiempo y 'el de arriba' nos ayude a cruzar".

Por último David Meca hace una valoración de su pasado y de como fue su retirada: "Me retiré de la alta competición en el 2008, son casi 10 años sin competir". El nadador ha recordado que se retiró con la medalla de oro en el campeonato del mundo".

Meca también aclara que tras su retirada ha seguido entrenando y se encuentra fuerte. Por último, ha reconocido que la idea de volver a hacer el reto, comenzó con una broma de su entrenador quién le dijo: "David,¿por qué no demostrar que con cuarenta y tantos tacos puedes conseguir cosas grandes?".