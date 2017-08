Demi Lovato tiene un secreto que contarte: nunca lleves así el estilo pijamero

Hay tendencias más fáciles y otras más difíciles de llevar. Los jeans, los minivestidos, las camisetas blancas son prendas con las que nunca se falla, por el contrario los pantalones de tiro bajo, los culotte, los vestidos de largo midi, los paper bag... Van directo a la lista de las prendas malditas, esas que como te descuides un poco puedes parecer una abuela, acortan la figura o simplemente no marcan las curvas. Y gracias a Demi Lovato sabemos que el estilo pijamero pertenece claramente al segundo grupo.

La cantante se enfundó un dos piezas de satén hace unos días, un tejido que está muy de moda y resulta de o más sensual, sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de llevarlo. Si la calidad y el corte de la prenda no son buenos puedes ir directa al club de las peor vestidas. Y eso mismo es lo que le ha pasado a Demi Lovato.

Con las mangas a lo Enrique Iglesias, es decir, que casi le tapaban los dedos, y un pantalón con el que podría ir atrapando toda la suciedad de la ciudad, parecía que había salido a la calle no son su pijama, sino con el de su prima.

No acertó en absoluto con la talla de la chaqueta, tampoco con el tono azul cobalto que no le favorecía en absoluto, pero el remate fueron las sandalias. De color mostaza y con hebillas, no resultaban nada elegantes. Demi, por favor, fíjate en cómo Selena lleva este estilo. Ella sí que sabe.