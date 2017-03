Deportistas, actores y presentadores se vuelcan con la campaña 'Por tu mirada'

La exposición Xtumirada llega a la capital madrileña con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. El proyecto de sensibilización, ideado por la fundación Down España y el fotógrafo Cuco Cuervo, cuenta con el apoyo de más de 150 rostros conocidos.

Entre los rostros conocidos que mostraron su lado más solidario estuvieron Juana Acosta, Vanessa Romero, Xenia Tostado, Lydia Bosh o Eva Isanta entre muchos otros. La encargada de presentar la exposición fue la periodista Isabel Jiménez y es que la joven tiene una gran relación de amistad con el fotógrafo. Según explicó, ella misma fue la encargada de pasarle a Cuco algunos de sus contactos para realizar la campaña, un proyecto que lleva en marcha casi tres años.

CHANCE: ¿Qué vamos a ver en la exposición?

Isabel Jiménez: Para mí es un proyecto muy especial porque la cabeza de todo esto es mi amigo Cuco Cuervo que es un fotógrafo maravilloso que lleva tres años con el proyecto. Cuando me llamó y me lo contó me dijo dame teléfonos de la gente que conozcas, te hablo de casi tres años, ver lo que le ha costado ponerlo en marcha, encontrar colaboradores y al final ver la exposición y tanta gente para mí es un honor, como si tuviera que presentar cincuenta más.

CH: Son muy necesarias este tipo de cosas.

I.J: A mí la idea me parece genial, ese concepto de que nos pongamos en el lugar de ellos y creo que es el slogan clave.

CH: ¿Qué falla para que tengamos que poner la mirada en síndrome de Down, qué fallo hay en la sociedad que no termina de normalizar esto?

I.J: Fallan tantas cosas en la sociedad, todos tenemos un problema, me incluyo, de no ver la capacidad que tienen ellos de normalizar todo, de estar en cualquier puesto, al final uno de los lemas es la inclusión. Al final todos tendríamos que darnos cuenta de que son capaces de muchas cosas y tendríamos que abrirle muchas puertas.

CH: Hoy hemos visto en Instagram una foto con Sara. ¿Has estado en Oporto?

I.J: Sí he estado este fin de semana. Nos vemos mucho, ella también viene por trabajo y nos vemos mucho.

CH: Ella también colabora en la campaña.

I.J: Sí, ella Iker, casi todos los jugadores de la selección, ha tenido una acogida maravillosa.

CH: Qué maravilloso es tener una amiga en Oporto y poder ir a verla.

I.J: Sí, ¿verdad? Es una ciudad que vienes con las pilar cargadas, nos hizo buenísimo y muy bien.

CH: ¿La ves feliz con su nueva vida?

I.J: Sí, con su familia. ¡Qué más quiere!

CH: ¿Qué tal esos terremotos?

I.J: Yo es que como los adoro, son mi debilidad, pues genial, están genial.

CH: ¿Qué destacas de la vida que lleva ella?

I.J: Al final tiene una vida normal, como todos. Su trabajo, que es verdad que ahora le hace viajar más, muy familiar, muy bien.

CH: ¿Cómo sigue funcionando la marca?

I.J: Pues como un tiro, la verdad. Estamos muy contentas, salimos en Forbes dentro de muy poquito y la verdad es que estamos muy contentas con el resultado.

CH: También vimos la foto de una despedida de soltera post boda.

I.J: Yo ahí no sé. Yo no estaba, no te sé decir.

CH: ¿Tendrá que haber otra despedida de soltera?

I.J: No, pero no era de ella. No liéis las cosas, no era suya. Ella por tener a sus amigas cerca se hizo allí pero no es de ella. Ella está casadísima ya.

CH: ¿Y por qué dice Sara que el 2017 será tu año aunque no te lo creas?

I.J: Pues no sé, sus cosas. No tengo ni idea.

CH: Comparte con nosotras.

I.J: Hacéis demasiadas preguntas.

CH: ¿Tienes proyectos especiales este año?

I.J: No tengo nada concreto, pues 2017 es una fecha muy bonita, pero en general, nada más.

CH: ¿Ya quiere que este año le caiga un amiguito a Martín?

I.J: Ella lleva queriendo mucho tiempo pero a la que le falta tiempo es a mí, ella se ríe mucho de mí, me dice que multiplico el tiempo pero tengo tanas cosas entre manos que me faltan horas en el día.

CH: Qué importante es entretener a los hijos de las amigas también.

I.J: Claro. La verdad es que sí.