Descubre la mejor manera de superar la cuesta de enero desde tu teléfono móvil

El mes de enero a parte de traernos un año nuevo lleno de ventajas y posibilidades, nos trae gastos, gastos y más gastos... que si las rebajas, la ortodoncia del niño, el regalo de cumpleaños de la abuela... y sumado a todo el gasto que hemos hecho en navidades, año nuevo y reyes, hacen que nuestros bolsillos estén en las últimas y que los hayamos estirado todo lo que se puede y más... y que la mayoría de hogares de España estén sufriendo la denominada cuesta de enero.

Para los aprietos económicos de estos y otros momentos, existen soluciones: empresas como Creditea ofrecen un crédito de hasta 3.000 euros con los interese más bajos del mercado y en muy buenas condiciones. Sin comisiones por cancelación anticipada, ni gastos de gestión ni comisión de aperturas. Otro de las características beneficiarias de esta web es que una vez aceptada la solicitud, te envían el dinero en 15 minutos.

Dado que lleva poco tiempo instalada en España, quizás no la conozcas o quizás sí e incluso hayas cantado su canción* Crediteeeea* pero no te fías mucho, te traemos una entrevista a un principio de autoridad, la Directora de Márketing y Comunicación, Ysabel Márquez, que explica los beneficios de pedir créditos online en enero, las principales ventajas y lo más importante, que documentos se necesitan, confirmar en cuanto tiempo vas a disponer del dinero, las cantidades que se pueden solicitar y en cuanto tiempo tienes que devolverlo.

CHANCE:¿Por qué los créditos online pueden ser una buena forma de sobrellevar la cuesta de enero?

YSABEL MÁRQUEZ: Internet permite acceder a una financiación rápida y flexible que de otro modo sería muy difícil de conseguir, ya que las fuentes de crédito tradicionales exigen unos requisitos que mucha gente no puede cumplir. Tenemos clientes con necesidades económicas puntuales, como aprovechar las rebajas de enero, y otros que necesitan tener una línea de crédito siempre disponible para afrontar las subidas de precio de cada año, por lo que el crédito online es una oportunidad para conseguir la financiación que necesitan de manera fácil e inmediata, y siempre ajustada al perfil personal de cada uno. No hacen falta avales y se puede elegir con total libertad el producto que más se adecue a las características y necesidades de cada uno.

CH:¿Cuáles son sus principales ventajas?

Y.M: Las principales ventajas de los créditos online son la flexibilidad y la rapidez. El cliente puede solicitar el crédito siempre que lo necesite sin necesidad de tratar con ningún intermediario ni presentar avales de ningún tipo. No hay tiempo de espera ni gastos de gestión o de estudio, ya que una vez hecha la solicitud online y aprobado el préstamo, el dinero es transferido a la cuenta del cliente en pocos minutos.

Internet permite a su vez disponer del dinero siempre que se necesite. En Creditea se puede contratar una línea de crédito que funciona como una "cuenta virtual", es decir, el cliente puede retirar el importe que necesite y sólo pagará intereses por aquello que haya retirado. Por ejemplo, si te concedemos una línea de crédito de 500€, pero sólo necesitas 100€, puedes retirar esos 100€, y sólo abonarás intereses mensuales por esa cantidad. De esta manera se accede a una financiación de forma continua que sirve para afrontar gastos cotidianos o puntuales.

CH: ¿Cómo se pueden solicitar?

Y.M: Completando un sencillo formulario en la página web de Creditea.es, nuestro sistema analiza en tiempo real el perfil de cada cliente y le hace una oferta de financiación ajustada a sus necesidades y a su situación personal y laboral. No hace falta acudir a ninguna oficina para solicitar el préstamo, ya que el cliente hace toda la solicitud online, lo que nos permite ganar en rapidez y flexibilidad.

CH:¿Cuáles son las condiciones para acceder a ellos?

Y.M: En Creditea no requerimos de ningún tipo de aval para conceder el crédito. Una vez completada la solicitud en nuestra página web, lo único que pedimos es una sencilla documentación para comprobar los datos del cliente y que la información introducida en el formulario se ajusta a la realidad.

En este sentido, en pro de ser consecuentes con nuestra política de trabajo ética y responsable, analizamos en cada caso la situación personal y laboral del cliente para ofrecerle lo que más se ajusta a sus necesidades. Entendemos que no todas las personas pueden hacerse cargo de una cuota mensual a pagar por un préstamo, por lo que antes de aceptar las solicitudes evaluamos el nivel de endeudamiento de nuestros clientes y no concedemos préstamos a quien no puede pagarlos.

CH:¿Qué documentos tengo que presentar?

Y.M: En Creditea.es únicamente solicitamos una sencilla documentación para comprobar la identidad del cliente y que la información introducida en el formulario es real. Son documentos que todos tenemos a mano o que son fáciles de conseguir, como una foto del DNI, un justificante bancario o un selfie, que nos sirve para comprobar que nadie está suplantando la identidad del cliente.

CH:¿Qué cantidades se pueden solicitar?

Y.M: En Creditea concedemos préstamos desde 100 euros hasta 3.000, siempre según el perfil de cada cliente y su situación personal y laboral.

CH:¿Cuáles son los plazos de devolución e intereses?

Y.M: El plazo de devolución de nuestra línea de crédito es de un máximo de 36 meses, si bien el cliente tiene total flexibilidad para devolver todo el dinero que haya retirado en cualquier momento sin que se le cobren intereses adicionales por ello.

CH:¿Cuánto tiempo tardo en obtener el dinero?

Y.M: Una vez hecha la solicitud y enviada la documentación necesaria para comprobar los datos del cliente, si está todo correcto y el crédito es aprobado, el dinero es transferido en 15 minutos.