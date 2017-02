Las emisoras españolas celebran el Día Mundial de la Radio con sus rostros emblemáticos, recuerdos, anécdotas y humor

Las emisoras españolas celebrarán este lunes 13 de febrero la sexta edición del Día Mundial de la Radio con sus rostros más emblemáticos, recuerdos, anécdotas y humor, que inundarán su programación para conmemorar la efeméride bajo el lema 'La radio eres tú', elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En concreto, fuentes de Onda Cero han explicado a Europa Press que el lunes, desde las 10.00 horas, en el programa 'Mas de Uno', Juan Ramón Lucas abrirá el teléfono a los oyentes para que hablen de su radio. Además, a partir de las 11.00 horas, Lucas y Carlos Latre van a ser los anfitriones de "un café muy especial" con José Ramón de la Morena, Carlos Alsina, Isabel Gemio, Julia Otero, David Del Cura, Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y Elena Gijón.

"Los cabezas de cartel de Onda Cero van a estar recordando cómo empezaron en la radio, sus anécdotas, sus gazapos, en definitiva, hablando sobre la radio en formato tertulia junto con Lucas y todos los personajes de Carlos Latre", han señalado las citadas fuentes, que adelantan que será un programa "fundamentalmente de humor".

Por otro lado, tras 'El Transistor' de José Ramón de la Morena, tomará el relevo José Luis Salas con 'No son Horas', que emitirá la adaptación que hizo Alsina del relato animado de Norman Corwin 'Parece que la radio ha venido para quedarse'. Así, Carlos Alsina explicará en directo "cómo se hizo, cuál es la historia de esta pieza".

En la cadena COPE, el periodista director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, reunirá en su programa radiofónico a tres de las grandes figuras de la historia de las ondas en España: Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García.

Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al periodista almeriense, Herrera quiere celebrar el Día Mundial de la Radio invitando a su programa a estas tres figuras del periodismo y de la radio que reflexionarán "sobre la radio del futuro, las nuevas tecnologías y cómo debe ser el diálogo horizontal y circular con los nuevos oyentes".

Las citadas fuentes han recordado que Gabilondo, Del Olmo y García han pasado por la cadena COPE a lo largo de su trayectoria profesional y "el 13 de febrero quieren recordarlo" y "dejar una nueva foto histórica para la radio española", en un encuentro que tendrá lugar en el espacio que habitualmente ocupa la tertulia política de 'Herrera en COPE', de 9.00 a 10.00 horas. Además, durante toda la jornada los programas de COPE harán "guiños" al Día Mundial de la Radio.

"Me interesa mucho saber la opinión de quienes han creado escuela en situaciones muy concretas, cuando por ejemplo solo había dos canales de televisión y no existían los móviles. Me interesa que conversemos sobre cómo las nuevas tecnologías nos hacen no perder de vista el diálogo horizontal y circular con el nuevo oyente", asegura Herrera.

LA IMPORTANCIA DEL PÚBLICO Y SU PARTICIPACIÓN

Desde PRISA Radio, han avanzado que este año, con el objetivo de poner de manifiesto "la capacidad de movilización de la radio y la importancia del público y su participación", las emisoras del grupo organizarán "una jornada inédita de puestas abiertas".

Así, a lo largo del día los oyentes podrán acudir a los estudios de Gran Vía, 32 en Madrid, donde podrán conocer el trabajo que realizan periodistas y técnicos, vivir el ambiente de la radio y visitar los programas de la Cadena SER: 'Hoy por Hoy', 'La Ventana', 'Hora 25', 'El Larguero', 'Hablar por Hablar' y 'Oh My LOL-La Vida Moderna'. También acudirán a 'Anda Ya' (LOS40), 'Lo+40' (LOS40), 'Del 40 al 1' (LOS40), 'Radiotubers' (LOS40), 'Yu: no te pierdas nada' (LOS40), 'Atrévete' (Cadena Dial) 'Arriba España' (M80 Radio) y 'The Box' (M80 Radio).

"Un día de radio muy especial que organiza PRISA Radio por primera vez y que ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de los oyentes con más de medio millar de solicitudes. Una jornada histórica que también podrán disfrutar el resto de oyentes, que no acudan a estas instalaciones, a través de la emisión en directo de estos programas en Facebook Live", han indicado, al tiempo que han añadido que además, las emisoras regionales y locales de la Cadena SER en España y las de PRISA Radio en Latinoamérica, realizarán diferentes acciones con sus oyentes para conmemorar este día.

Respecto a las emisoras de Radiotelevisión Española, fuentes de la Corporación han explicado a Europa Press que, aunque no va a haber una programación especial con motivo del Día Mundial de la Radio, sí habrá menciones a esta efeméride en los distintos programas de la parrilla.

La Conferencia General de la UNESCO, en su 36 ª reunión, proclamó el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio, sobre la base un estudio de viabilidad realizado por la UNESCO en respuesta a una propuesta de España.