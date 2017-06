CHANCE

Una de las firmas de calzado más exclusivas, Jimmy Choo, reabre las puertas de una de sus tiendas más conocidas en la capital madrileña con una gran fiesta en la que se dieron cita muchos de los rostros más conocidos del mundo de la moda.

JIMMY CHOO REABRE LAS PUERTAS DE UNA DE SUS TIENDAS MÁS EXCLUSIVAS EN LA CAPITAL

Entre los que no faltaron a la pudimos ver a Veva Longoria, Javier García Obregón con su pareja María Tevenet, Clara Courel, Raquel Meroño, Carola Baleztena o Alejandra Silva y Javier Calderón entre otros. Por su parte Diego Matamoros no dudó en hablar del paso de su hermana Laura Matamoros por la isla de 'Supervivientes'.

CHANCE: ¿Qué tal?

Diego Matamoros: Encantado de acudir a este evento.

CH: ¿Cómo estás viendo a tu hermana en la isla?

D.M: La estoy viendo bien pero me gustaría que se alejase un poco de Gloria Camila, es un perfil que no le conviene y no es la misma Laura que vimos en Gran Hermano.

CH: Se están quejando de que no está siendo la superviviente que todo el mundo pensaba.

D.M: Como superviviente no me sorprende, lo que estoy viendo me gusta, lo que no me gusta es que tenga al lado a una persona que se anula ella, eso es lo que no me gusta. Creo que Laura tiene que salir un poco de la burbuja en la que está y creo que también debería decirle las cosas, sin ningún miedo, y decirles las verdades.

"SUPONGO QUE SI LO ESCUCHA ESTARÁ BASTANTE DECEPCIONADA CON GLORIA CAMILA Y VERÍAMOS A UNA LAURA DIFERENTE"

CH: ¿Cuándo tu hermana escuche las cosas que han hablando Gloria Camila y Kiko se sentirá decepcionada?

D.M: Me gustaría que el programa pusiese eso, que se diese cuenta de quién tiene al lado. Supongo que si lo escucha estará bastante decepcionada con Gloria Camila y veríamos a una Laura diferente.

CH: Se dice que ella contrató un call center.

D.M: Me gustaría, ya lo dije el otro día, no hay ningún call center, si gana Laura o si sigue Laura es porque la audiencia quiere que siga y que esté ahí, no nos vamos a gastar nada de eso, no pensamos en ningún momento en hacer eso y es injusta esa información, para nada. Lo único es que son líneas de recarga oficiales que hay en las redes sociales, lo puede ver todo el mundo y nada más. Si la gente quiere poner el dinero que pone o quiere llamar para salvar a Laura es el dinero de esa gente, para nada se nos ha ocurrido hacer nada de eso.

CH: Aparte de tu hermana a quién ves más fuerte.

D.M: Veo muy fuerte a Iván, creo que es un tío que está ganando las pruebas, está demostrando físicamente que está muy bien y que si sigue así puede colarse en la final muy fácilmente. Date cuenta que en cuanto a prueba físicas no hay rivales fuertes. Otro rival es Gloria Camila por el apoyo de fuera pero creo que si Kiko se va vamos a ver una Gloria muy chiquitita. Todo depende de quién se quede.

DIEGO MATAMOROS: "DESPUÉS DE TOCAR EL INFIERNO PUEDO DE NUEVO LEVANTAR LA CABEZA"

CH: La llamada de su chico le dio muchos ánimos.

D.M: Bueno sí, le dio muchos ánimos y la verdad es que nos gustaría que algún familiar más pudiese hablar con ella, a visitarla. Yo di la opción de que pudiese ir mi padre a verla, sino se puede producir que vaya yo o vaya alguien porque creo que va a ser un revulsivo para ella y podemos ver a una Laura muy fuerte.

CH: Todavía no os lo han propuesto.

D.M: Todavía no hay nada.

CH: ¿Cómo se presenta el verano?

D.M: Yo estoy muy bien, creo que después de tocar el infierno puedo de nuevo levantar la cabeza, hacer la vida de nuevo y además muy contento con la persona con la que la comparto que es mi novia, con la que estoy prometido y bien, creo que el verano se me presenta alegre y tirando para delante.

CH: ¿Prometido para cuándo la boda?

D.M: Eso ya...