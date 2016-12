Diego Matamoros: "Veo feo que mi padre y Makoke utilizaran a su hija en una portada"

Diego Matamoros es uno de los nombres que suena con más fuerza como posible concursante de la próxima edición de GHVIP. El hijo de Marian Flores y Kiko Matamoros ha concedido una entrevista para la revista Semana en la que ha querido aclarar cómo es su relación actual con su padre.

"2016 ha acabado igual que empezó: sin hablarme con mi padre. Nuestra relación es nula, pero con la esperanza de que algún día cambie", confiesa Diego.

Unas rencillas familiares que se convirtieron en una auténtica guerra mediática tras la participación en GHVIP de su hermana Laura Matamoros y el hijo de Makoke, Javier Tudela. Diego, que era el defensor de su hermana en plató, tuvo que enfrentarse en diversas ocasiones a la mujer de su padre, a la que culpa como responsable de la mala relación que tiene con el colaborador de Sálvame.

Ni siquiera la Navidad ha conseguido unir a padre e hijo que afirma que llevan dos años sin ni siquiera felicitarse las fiestas a través de un mensaje.

Aunque le gustaría que la situación cambiara, Diego le reclama a su padre que no cumpla con la promesa de encargarse de la educación de su hermana Irene: "El señor Matamoros si dice que le compete, que lo haga. Todavía estamos esperando el pago de la matrícula y del resto del trimestre".

Diego está contento de que su hermana Laura pueda mantener una buena relación con su padre, sin embargo, no se fía de que su acercamiento sea totalmente desinteresado: "Pienso que juega a dos bandas por intereses y para bienquedar con Laura, aunque también es su padre y lógicamente la quiere. Si recapacita en un futuro supongo que lo hará mejor".

Con respecto a la portada que protagonizaron Kiko y Makoke junto a Javier Tudela y su hija Ana, Diego ha dejado caer que no se cree esa imagen de felicidad: "Esa felicidad, que de cara al público me parece muy bien pero para la gente que conocemos la realidad es muy triste y veo feo meter a un menor y utilizar dinero a costa de tus hijos para una portada es algo que a mi no me gusta".

Además de la portada, Diego se siente indignado con el titular que dio su padre en el que decía que le gustaría que sus hijos mayores se llevaran bien con Ana: "Nos pareció que era un caradura, porque mi padre sabe perfectamente la manera en que Ana nos ha criticado a través de redes sociales, insultándonos".