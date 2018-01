Directoras de cine celebran las mejoras a las ayudas a la mujer de Cultura para "acabar con una disparidad bestial"

Directoras de cine como Isabel Coixet o Gracia Querejeta han celebrado la orden del Gobierno que fomentará la igualdad de género en el cine con el aumento de puntos para aquellas películas que tengan más mujeres en puestos de responsabilidad, apuntando a que permitirá "acabar con una disparidad bestial".

Así, la directora Gracia Querejeta ha valorado en declaraciones a Europa Press esta propuesta, al entender que el ministerio "está jugando con la discriminación positiva". "Todavía no he podido ver la orden, pero creo que Cultura está haciendo un esfuerzo para que no exista una disparidad tan bestial entre el cine dirigido por hombres y el de mujeres", ha apuntado.