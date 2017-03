The Divine Comedy, Hercules & Love Affair, Amateur, Jeremy Jay y Depedro se incorporan al festival Kutxa Kultur

The Divine Comedy, Hercules & Love Affair, el grupo de excomponentes de La Buena Vida, Amateur, el cantautor Jeremy Jay y Depedro se incorporan al cartel del festival Kutxa Kultur Festibala, que se celebrará los próximos días 15 y 16 de septiembre de 2017 en el Hipódromo de San Sebastián, en la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria.

En un comunicado, los organizadores han informado de que Kokoshca, Zea Mays y Vanessa Zamora se unen también a los ya anunciados The Jesus and Mary Chain, The Hives y Love of Lesbian.

Además, han destacado que The Divine Comedy llegará al festival tras agotar entradas en su gira estatal de primavera, con el "carismático" Neil Hannon al frente. Las mismas fuentes se han mostrado convencidas de que el compositor de la música del conocido film 'Amelie' "prenderá" el hipódromo.

Por otro lado, el proyecto del DJ y productor Andy Butler, Hercules and Love Affair, convertirá el recinto en una pista de baile. En cuanto al grupo Amateur, desde el festival explican que se trata de un proyecto puesto en marcha por antiguos componentes del grupo donotiarra La Buena Vida.

La nueva banda sacará álbum esta primavera y se estrenará en directo, en el País Vasco, en este festival. El cantautor de Portland Jeremy Jay, el proyecto de Jairo Zavala conocido como Depedro, el pop punk de Kokoshca, Zea Mays y la voz de la mexicana Vanessa Zamora completan esta tanda de confirmaciones.

Los bonos para el festival podrán adquirirse al precio de 45 euros más gastos desde este martes hasta el 19 de abril a través de los canales de venta habituales.