Domingo Terroba, ex de Karina, comunica su deseo de anonimato tras el polémico paso de la cantante por Sálvame Deluxe

Como informábamos el Domingo, este fin de semana Karina se sentaba en Sábado Deluxe para continuar su guerra contra su ex marido y padre de su hija, Juan Miguel. Durante la emisión del programa salió a colación Domingo Terroba, otra de las ex parejas de la cantante y el programa emitía una conversación en la que Terroba hablaba sobre Karina y sobre la relación que mantuvieron, en tono negativo.

Por nuestro cliente, DON DOMINGO TERROBA, se nos ha encargado la redacción de la siguiente Nota donde se quiere aclarar las informaciones y la conversación telefónica emitida en el programa SALVAME DE LUXE, el pasado día 12 de Agosto.En primer lugar, manifestar, que en ningún momento se ha autorizado a la emisión de la grabación de la conversación telefónica y emisión de la misma, ya que se mantuvo con la periodista de forma privada, y al atenderla por mera educación. No se autoriza a la reproducción de dicha conversación y La grabación emitida por el programa es incorrecta, incompleta y no se ajusta a la realidad, ya que, se han emitido fragmentos, unidos al antojo para sacar fragmentos fuera de contexto.Nuestro cliente, no tiene relación con DOÑA MARIBEL LLAUDES (Karina) desde hace mas de 18 años es su deseo y así se manifiesta que no hará declaración alguna sobre dicha Señora.El Señor Terroba tiene una relación nula con los medios desde hace mas de 13 años y ruega se respete su persona , reservándose el derecho a defender judicialmente la imagen y el honor de Don Domingo Terroba.Por expreso deseo de nuestro cliente, solicitamos se haga público el presente comunicado.